Angélica declara voto em Lula igual a mãe de Luciano Huck

A apresentadora Angélica declarou voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, dia 21, um dia depois de sua sogra, Marta Dora Grostein, mãe de Luciano Huck, também anunciar apoio ao petista no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Angélica afirmou que teve receio de se posicionar publicamente por medo de ataques nas redes sociais. A apresentadora explicou que decidiu falar sobre sua escolha após acompanhar a mobilização de jovens em defesa de suas causas.

Em sua manifestação, ela ressaltou que não se identifica integralmente com a esquerda ou com a direita. A decisão de tornar seu voto público, segundo a apresentadora, está relacionada às suas preocupações com os direitos das mulheres, a proteção das crianças e o respeito à população LGBTQIA+.

A declaração ocorre a quatro dias do segundo turno, marcado para domingo (25), quando Lula disputa a Presidência da República com Flávio Bolsonaro (PL).

Na terça-feira (20), Marta Dora Grostein, professora universitária e mãe de Luciano Huck, publicou um vídeo nas redes sociais anunciando seu voto em Lula. A gravação foi divulgada pelo filho caçula, o cineasta Fernando Grostein Andrade.

No depoimento, Marta relatou que Fernando deixou o Brasil há sete anos após receber ameaças relacionadas à sua orientação sexual. Ela afirmou que o medo de perder o filho influenciou sua decisão eleitoral.

A professora também manifestou preocupação com a possibilidade de Flávio Bolsonaro vencer a eleição e mencionou possíveis retrocessos nas políticas sociais e culturais. “Diante do momento atual, eu voto em Lula”, declarou Marta no vídeo.

Antes de anunciar seu próprio voto, Angélica havia reagido à publicação de Marta com um coração vermelho. O gesto demonstrou carinho pela sogra, mas não representava, por si só, uma declaração explícita de apoio eleitoral.

Com o pronunciamento desta quarta-feira, a apresentadora tornou pública sua escolha, um dia após a manifestação de Marta. As duas declarações repercutiram nas redes sociais em meio à reta final da campanha presidencial.