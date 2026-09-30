Mensagens da PF mostram proximidade entre Luciano Huck e Daniel Vorcaro antes da queda do Banco Master

Veja as mensagens entre Luciano Huck e Vorcaro reveladas pela PF

Veja as mensagens entre Luciano Huck e Vorcaro reveladas pela PF

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revelam uma relação próxima entre o banqueiro e o apresentador Luciano Huck, da TV Globo. Os registros, segundo as informações divulgadas pelo Radar, indicam encontros, negócios, empréstimos de aeronaves e conversas sobre oportunidades comerciais envolvendo a emissora.

As mensagens analisadas pela PF também mostram que a relação entre os dois se manteve durante o período em que o Banco Master passou a enfrentar crescente pressão no mercado e questionamentos na imprensa.

Não há, nas mensagens citadas, indicação de que Luciano Huck tenha praticado ilegalidades. Os registros retratam uma relação pessoal e comercial mantida durante aproximadamente dois anos, com troca de contatos, convites, apoio em compromissos e tratativas relacionadas a publicidade.

Como começou a aproximação entre Huck e Vorcaro

Um dos primeiros registros citados é de novembro de 2023. Após se encontrarem pessoalmente, Huck enviou uma mensagem para Vorcaro dizendo que os dois ainda precisavam conversar. O banqueiro respondeu em tom amistoso, e o apresentador confirmou que havia gostado do encontro.

A proximidade aumentou nos meses seguintes. Em fevereiro de 2024, Huck chegou a mencionar a possibilidade de Vorcaro se tornar sócio de um Gulfstream G550. O apresentador afirmou que buscava um parceiro para a aeronave e perguntou se o banqueiro teria interesse.

“Vamos conversar”, respondeu Vorcaro, de acordo com o conteúdo divulgado.

A relação não ficou restrita a negócios. Os registros também apontam para jantares, viagens e encontros em diferentes ocasiões.

Parceria entre Will Bank e Domingão

As conversas comerciais ganharam força em 2024 e envolveram o Will Bank, instituição ligada ao grupo de Vorcaro, e o Domingão com Huck.

Em abril daquele ano, os dois trocaram mensagens sobre uma conversa que havia ocorrido anteriormente. Huck demonstrou entusiasmo com a possibilidade de desenvolver projetos em conjunto, enquanto Vorcaro respondeu que também havia gostado da reunião e que pretendia avançar.

Nos meses seguintes, o apresentador passou a falar sobre a negociação com a Globo. Em uma das mensagens, Huck orientou Vorcaro a manter transparência nas tratativas, inclusive em relação aos procedimentos de compliance da empresa.

A parceria foi fechada no segundo semestre de 2024. Em outubro, Huck enviou uma mensagem agradecendo pelo jantar e pela confiança, dizendo acreditar que aquele seria um novo capítulo para a construção da marca.

O contrato, segundo o material divulgado, foi assinado em dezembro. A operação teria envolvido R$ 83 milhões em mídia para a Globo e R$ 26 milhões referentes a um contrato pessoal atribuído ao apresentador.

Aviões, viagens e favores pessoais

As mensagens revelam ainda que Huck e Vorcaro mantinham uma relação de troca de favores.

Durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, Huck pediu uma aeronave emprestada para viajar até Canoas, em razão da ausência de seu próprio avião. Segundo os registros, também foi utilizado um avião de Vorcaro em uma viagem do apresentador a Varsóvia, na Polônia, para uma entrevista com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Em contrapartida, Huck propôs compensações em horas de voo relacionadas à aeronave na qual tinha participação com Vorcaro.

As mensagens também apontam para uma atuação mais informal do apresentador em favor da família do banqueiro. Huck teria usado seus contatos para ajudar em reservas, passeios e atendimento especial durante uma viagem da família de Vorcaro a Orlando, nos Estados Unidos.

Contatos dentro da Globo e preocupação com a imagem

Outro ponto citado nas conversas é a preocupação de Vorcaro com a própria imagem pública.

Em dezembro de 2024, Huck aconselhou o banqueiro a assumir maior controle sobre a narrativa envolvendo seu nome nas redes sociais e na imprensa. A recomendação veio depois de Vorcaro procurar o apresentador para pedir sua opinião sobre um assunto que não aparece integralmente no trecho divulgado.

Em outra conversa, Huck disse que havia testado novamente o nome de Vorcaro junto a pessoas de alto escalão e pediu que o banqueiro entrasse em contato para que pudessem conversar.

Os registros também indicam que o apresentador procurou aproximar Vorcaro de outros nomes ligados ao universo da Globo.

Ronaldo Fenômeno e a candidatura à CBF

Em dezembro de 2024, o apresentador convidou o banqueiro para uma pizza em sua casa, no Rio de Janeiro, com a presença do ex-jogador Ronaldo Nazário. Segundo a mensagem, a ideia era começar a articular uma candidatura de Ronaldo à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vorcaro, contudo, não respondeu ao convite, segundo o material divulgado.

Apoio de Huck durante a crise do Banco Master

Ao longo de 2025, quando o Banco Master passou por um período de maior instabilidade e o nome de Vorcaro passou a aparecer com mais frequência em reportagens, as mensagens mostram Huck mantendo contato próximo com o banqueiro.

Em uma das conversas, o apresentador perguntou como estavam as coisas e se colocou à disposição para ajudar. Em outro momento, reforçou que estaria ao lado de Vorcaro “em qualquer frente”.

As mensagens também registram conversas mais pessoais, inclusive sobre viagens. Em uma delas, os dois trocaram comentários enquanto Vorcaro estava na Indonésia.

Nesse mesmo período, segundo o conteúdo atribuído à investigação da Polícia Federal, Vorcaro teria discutido ações de espionagem contra a jornalista Malu Gaspar e possíveis atos de violência contra o jornalista Lauro Jardim, ambos do Grupo Globo. Os registros citados não indicam, porém, que Huck tenha participado dessas conversas ou dessas iniciativas.

Críticas à cobertura da Globo

A relação entre Vorcaro e a emissora também aparece em uma conversa sobre a cobertura jornalística do caso. Depois de Huck elogiar uma entrevista de Paulo Henrique Costa, então ex-presidente do BRB, à GloboNews, Vorcaro respondeu de forma crítica à atuação da emissora. O banqueiro afirmou que a Globo havia feito uma abordagem dura contra ele.

O episódio é um dos registros que mostram a tensão existente entre os interesses comerciais mantidos por Vorcaro e a cobertura jornalística sobre os acontecimentos envolvendo o Banco Master.

Última mensagem antes da prisão

O último contato citado entre Huck e Vorcaro ocorreu em 17 de novembro de 2025, horas antes da prisão do banqueiro no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Naquele dia, Vorcaro havia anunciado uma suposta venda do Banco Master para um grupo de investidores dos Emirados Árabes Unidos. Ao tomar conhecimento da notícia pelo Jornal Nacional, Huck enviou uma mensagem parabenizando o banqueiro e afirmando que ele merecia superar aquele período de turbulência.

A prisão ocorreu naquela noite, quando Vorcaro tentava deixar o país, de acordo com as informações divulgadas sobre a operação.

O conteúdo das mensagens, portanto, expõe uma relação que combinava amizade, negócios, contatos empresariais e favores pessoais entre o apresentador e o banqueiro durante o período anterior ao colapso do grupo financeiro.

Procurado pelo Radar para comentar o conteúdo das conversas, Luciano Huck ainda não havia apresentado uma manifestação pública no material divulgado. O espaço permanece aberto para esclarecimentos do apresentador e de seus representantes.

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