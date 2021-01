Anitta comemora vacina e promete festa com 12 dias de duração

Na noite do último domingo (17), Anitta, de 27 anos, comemorou o início da vacinação no país. Assim como milhares de brasileiros, a cantora também mostrou que está feliz de finalmente ter aprovado o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca no Brasil. Para a comemoração, a dona do hit ‘Vai Malandra’, prometeu um festival dos signos após a imunização, com 12 dias seguidos.

Anitta comemora vacinação

Através de sua rede social do Instagram, a cantora publicou uma sequência de vídeos no Stories, para comemorar o início da vacinação no Brasil, que ocorreu no último domingo (17), em São Paulo. No vídeo, Anitta também aparece fazendo a dancinha ao som de Bum Bum Tan Tan, música música do funkeiro Mc Fioti virou um “hino da Coronavac”, vacina que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac.

Além de revelar os planos para após a vacinação, a cantora também lançou questionamentos sobre quanto tempo pessoas com mais de 60 irão poder receber a vacina. “Vacinaaaa! Gente, estou cheia de perguntas. Aonde é que a gente descobre em quanto tempo vacina todo mundo que está na linha de frente e aí pode botar os nossos familiares que são maiores de 60, tipo minha mãe, para tomar essa vacina? Amém!!!”, questionou ela em seus stories.

Anitta promete festa

Em um dos vídeos, a cantora prometeu um verdadeiro festival de 12 dias para comemorar a vacina. “Eu tô sonhando com o mundo inteiro vacinado. Acho que eu ficaria na fila, assim, sabe quando vai na fila de banco? Ficaria 700 dias na fila em pé esperando. Adoro fila. Que delícia de fila”, disse ela na comemoração e depois prometeu: “Vai ser uma semana de festa. Pode dormir nos quartos, vai e volta. Festa rolando. Vários bolos… Na verdade, pode ser 12 dias de festa. Festival Big Zodiac, pra comemorar o aniversário de todo mundo que ficou sem aniversário. Cada dia um signo, um bolo e parabéns. Tem que ter um marketing envolvido para pagar a conta depois. Mas já deixa marcado na agenda: festival na minha casa”.

Anitta fará um festival com vários dias de festa em sua residência assim que o Brasil estiver vacinado. #VemVacina pic.twitter.com/MwSuZcPC6G — Central Anira (@CentralAnira) January 17, 2021

Anitta comemorando a aprovação da vacina ao som de “Bum Bum Tam Tam” de MC FIOTI. #VemVacina pic.twitter.com/cdKJYTbJI8 — Central Anira (@CentralAnira) January 17, 2021

Repercussão na web

Após os vídeos de Anitta na rede social, os fãs e seguidores repercutiram a festança prometida pela cantora. Teve fã que escreveu: “Anitta no story falando sobre ter uma festa por dia de determinado signo onde só entram pessoas do mesmo. Aries: ia ser uma porradaria”. Outros seguidores até se convidaram para o tal festival prometido pela toda poderosa. “Estou esperando meu convite para o seu festival. Faço aniversário dia 21/03, sou profissional da saúde, cancelei minha festa no início do lockdown aqui no Paraná. Me chama Aniraaa!!”, escreveu.

Anitta no story falando sobre ter uma festa por dia de determinado signo onde só entra pessoas do mesmo

“Aries: ia ser uma porradaria” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — maraia (@Maiaramunizz) January 18, 2021

Estou esperando meu convite o seu festival. Faço aniversário dia 21/03, sou profissional da saúde, cancelei minha festa no inicio do lockdown aqui no Paraná. Me chama Aniraaa!! — Andressa. 😷 (@AndressaBatisS2) January 18, 2021

