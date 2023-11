Anitta e Juliette brigaram? Entenda o fim da parceria

A ex-BBB e cantora Juliette rompeu a parceria com a Rodamoinho Records, gravadora fundada por Anitta, conforme anunciado nesta segunda-feira, 13. Apesar de ambas as partes não terem deixado claro o porquê do fim do contrato, fãs especulam se o motivo envolve as acusações de plágio que a paraibana recebeu com o lançamento de seus projetos ou se as amigas brigaram.

O que aconteceu entre Anitta e Juliette?

A partir de janeiro de 2024, Juliette deixará a gravadora com quem trabalhou desde que ganhou o BBB 21. A empresa de Anitta foi a responsável por todos os trabalhos da paraibana até agora, que se envolveu em dezenas de polêmicas ao ser acusada de plagiar outros artistas em alguns de seus lançamentos. Até o momento, Anitta não se pronunciou sobre o assunto.

O anúncio foi feito através da página do Instagram da empresa e compartilhado nos stories de Juliette. "Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/1/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria", escreveram.

Apesar do rompimento, Anitta e Juliette aparentemente não brigaram. Isso porque a cantora compartilhou um vídeo se divertindo ao lado da ex-BBB e da atriz Regina Casé apenas um dia antes do anúncio do fim da parceira. A carioca ainda escreveu que teve uma noite muito engraçada ao lado de "amigos lindos e amados" e disse amar muito as colegas famosas.

Anitta e Juliette são amigas desde que a paraibana levou para casa o prêmio milionário da 21ª edição do reality de confinamento da Globo. A famosa até passou um tempo na mansão da poderosa no Rio de Janeiro antes de encontrar um lugar para ficar na capital fluminense e para cuidar dos novos projetos da carreira musical.

Entenda as acusações de plágio contra Juliette

A cantora Juliette enfrentou acusações de plágio ao longo dos últimos dois anos. A primeira aconteceu ainda antes do lançamento de seu primeiro EP, autointitulado, quando a capa da primeira música de trabalho da ex-BBB foi bastante comparada com a de "Indestrutível", de Pabllo Vittar.

O EP de Juliette sofreu outras acusações logo no lançamento. Os internautas apontaram que três faixas cantadas pela paraibana, das seis lançadas em 2021, têm os mesmos nomes que canções da banda Boogarins, que existe desde 2015: 'Doce', 'Sei Lá' e 'Benzin'.

O assunto voltou à mídia neste ano, quando a ex-BBB lançou a faixa 'Quase Não Namoro', ao lado de Marina Sena. Internautas afirmaram que a identidade visual do videoclipe estava muito parecida com a do álbum 'Gracinha', de Manu Gavassi, tanto pela estética como pela fonte usada.

A mesma faixa rendeu uma polêmica para ambas as cantoras, que foram acusadas de fazer 'queerbaiting', ou seja, por fingirem ter um relacionamento no clipe, considerando que ambas são mulheres heterossexuais. Marina Sena rebateu as críticas alegando que essa nunca foi a intenção das duas e que sempre sensualiza ao lado das amigas.

A acusação mais grave que recaiu sobre Juliette aconteceu em outubro, devido a uma campanha de uma marca de biscoitos que trazia a ex-BBB e a cantora Duda Beat como garotas-propagandas. No entanto, a identidade visual e o conceito da publicidade foram comparados ao projeto "AmarElo" de Emicida devido às semelhanças.

O próprio irmão de Emicida, Evandro Fióti, acusou a marca responsável pelo projeto de roubar uma propriedade intelectual e afirmou que a empresa inicialmente queria o cantor como o rosto da propaganda, mas não fecharam negócio por conta dos valores.

