Juliette x Samantha Schmütz: web revive polêmica após acusação de plágio

A briga entre a cantora Juliette e a humorista Samantha Schmütz voltou a ser assunto entre os internautas nesta quarta-feira, 18, após a ex-BBB ser acusada de plágio ao participar de uma campanha publicitária ao lado de Duda Beat. A confusão entre as famosas aconteceu maio de 2022, mas ganhou um novo capítulo com o surgimento da polêmica.

O que Samantha Schmütz falou sobre Juliette?

Para quem não se lembra, Samantha Schmütz causou um grande burburinho na web no ano passado após uma fala da ex-BBB durante a participação no programa "Altas Horas" repercutir. Na ocasião, a paraibana falava com Serginho Groisman sobre ter um papel social enquanto uma pessoa em destaque. "Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação", disse sobre se posicionar politicamente.

Schmütz deixou um comentário em uma página no Instagram que republicou o vídeo questionando a arte de Juliette. "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?", escreveu a humorista. Mesmo após apagar a publicação em poucos minutos, a comediante foi muito criticada pelos internautas, já que a ex-BBB também é cantora.

Diante da polêmica, Juliette compartilhou uma frase em sua conta no Twitter afirmando que é sim artista e "aprendiz de muita coisa". A humorista publicou um vídeo pedindo desculpas à colega, encerrando o assunto.

No entanto, em outubro de 2023, internautas resgataram a treta após Juliette se envolver em uma polêmica. A ex-BBB participou de uma campanha publicitária ao lado de Duda Beat, na qual as duas são as intérpretes da faixa "Magia Amarela". No entanto, a identidade visual e o conceito da publicidade estão sendo comparados ao projeto "AmarElo" de Emicida devido às semelhanças. As famosas, assim como a empresa responsável, estão sendo acusadas de plágio.

No Twitter, os internautas relembraram o comentário feito por Samantha Schmütz e debocharam afirmando que a humorista estava certa quando disse que Juliette não é artista. "É Juliette, o tempo inocentou Samantha Schmütz", escreveu um tuiteiro. "Juliette é uma invenção para abocanhar uma horda vinda de reality shows. Samantha Schmütz estava certa ao falar dela", publicou outro.

"O tempo é o melhor remédio para todos os males. Samantha Schmütz nunca errou. Juliette não é artista", disse outro internauta. "A verdade sempre esteve ao lado da Samantha quando ela falou que Juliette não era artista", debochou mais um tuiteiro. "Finalmente artistas grandões pra colocar um freio nessa milícia digital da Juliette e nessa blindagem que ela tem. Só pra dizer que a Samantha nunca esteve errada", publicou outro.

Entenda a treta envolvendo Juliette, Duda Beat e Emicida

Juliette e Duda Beat estão sendo acusadas de plagiar o projeto "AmarElo", de Emicida, após o lançamento da música "Magia Amarela", jingle de uma campanha de reposicionamento de uma marca de biscoitos. Na manhã desta quarta, Evandro Fióti, irmão e produtor do rapper, fez uma live em sua página no Instagram se pronunciando sobre o ocorrido. "O trabalho que a gente ganhou um Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Entendeu? Tem noção o ódio que gera? Tem noção a vontade que dá de botar fogo em tudo?", disse.

O produtor disse que não iria criticar as artistas, mas que vai acionar o jurídico. Evandro também expôs que a marca responsável pela campanha entrou em contato com Emicida para que ele fizesse parte do projeto, mas que não fecharam acordo por conta de questões financeiras.

As equipes de Duda Beat e Juliette se pronunciaram nas redes sociais após a repercussão do caso. A ex-BBB republicou uma nota afirmando que foi contratada para ser uma das intérpretes da música e que sua equipe está em contato com os responsáveis pela criação da campanha para mais esclarecimentos.

Já Duda Beat apagou a nota de seu perfil. A cantora havia se defendido da acusação de plágio, alegando que não participou do processo criativo da campanha, mas recebeu uma enxurrada de críticas em sua página no Instagram.