Anitta sobre polêmica com Nego do Borel: ‘Não passo a mão na cabeça’

Duda Reis quebrou o silêncio sobre o fim do seu noivado com Nego do Borel. Publicou uma série de vídeos afirmando que foi traída e viveu um relacionamento abusivo com ele. Anitta falou sobre o assunto , já que é amiga do cantor: “Não passo a mão na cabeça”.

O que Anitta falou sobre Nego do Borel?

Após a polêmica, a cantora resolveu se pronunciar no Twitter. “Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite”, opinou.

Anitta e Nego do Borel já foram alvo de críticas quando, em outubro do ano passado, exibiram fotos sensuais juntos. É que, na época, ele namorava com Duda Reis. “Tô vendo o povo falando da Duda. Gente.. ninguém é doido de fazer algo sem a menina ta de boa, né… Duda é mara e sabe que eu e Nego somos irmãos do nível de um ver o cocô do outro, de discutir, fazer pazes na mesma hora. Eu, hein. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu tava fazendo foto zuando com minhas bee. Ele adorou e quis umas fotos da hora também. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o Nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele rs”, escreveu a cantora na ocasião.

Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite. — Anitta (@Anitta) January 13, 2021

Duda Reis diz que viveu relacionamento abusivo

Anitta falou sobre Nego do Borel após a série de Stories da Duda Reis, na terça-feira (12). “Você sai destruída de uma relação abusiva, fato. Às vezes só vai enxergar tempos e tempos depois. Como se não bastasse eu ter saído com diversas feridas e traumas por causa do bom samaritano de rede social, recebo agora mais baixaria no meu celular e vou começar a expor mesmo. E vou expor porque sei que é verdade. Porque essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão nas festinhas, comprometido e com várias mulheres”, desabafou a atriz.

A declaração se refere a áudio em que Lisa Barcelos descreve como foi a primeira vez em que Nego do Borel teria se envolvido amorosamente com ela.