Oscar 2021: conheça Minari, filme que pode fazer história na premiação

O Oscar 2021 só anunciará sua lista oficial de nomeados em março, mas vários títulos já vem ganhando força e sendo citados como favoritos. Minari, uma produção da Plan B com distribuição da A24, está dando o que falar e pode fazer história se conseguir indicações em algumas categorias. O filme é dirigido por Lee Isaac Chung, e protagonizado por Steven Yeun, Yeri Han, Youn Yuh-jung e Alan S. Kim.

Inspirado na vida do diretor Lee Isaac Chung, filho de imigrantes, o filme segue a história de uma família sul-coreana que se muda para o Arkansas, nos Estados Unidos. Jacob (Steven Yeun) compra uma fazenda com esperanças de trazer uma vida melhor à esposa, os filhos e a mãe, mas logo percebe que a ideia do famoso ‘sonho americano’, tão difundido pelo país, não é fácil como soa e acaba se deparando com obstáculos que podem prejudicar a família.

Grande vencedor das categorias principais do Festival de Sundance, tanto o decidido pelo público quanto o escolhido pelo júri do evento, Minari pode fazer história no Oscar 2021, assim como aconteceu com o filme coreano Parasita em 2020. Apesar de ser uma produção americana, a obra é em grande parte falada no idioma coreano. Se indicado à categoria de melhor ator, Steven Yeun, que ficou famoso como o personagem Glenn na série The Walking Dead, será o primeiro ator asiático-americano indicado à categoria. Steven nasceu na Coréia do Sul e se mudou para os Estados Unidos com a família quando ainda era muito jovem, naturalizado norte-americano, ele tem dupla nacionalidade.

Em 2020, mesmo Parasita vencendo o prêmio de melhor elenco no SAG, premiação do sindicato dos atores, grande termômetro para indicar quem serão os nomeados à estatueta dourada por suas interpretações, nenhum ator ou atriz do elenco, todos coreanos, foi lembrado nas categorias de atuação. No Oscar 2021, a A24, distribuidora de Minari nos Estados Unidos, tentará abocanhar alguma indicação nas categorias principais, além da possível indicação de Steven, como ator principal, os nomes de Yeri Han, Youn Yuh-jung e Alan S. Kim também poderão ser citados nas categorias de melhor atriz e de papéis de coadjuvantes.

Se Lee Isaac Chung for lembrado na categoria de melhor direção do Oscar 2021, pode ser o quinto diretor asiático a ser indicado na história, os outros quatro foram: Hiroshi Teshigahara, em 1966, Akira Kurosawa, 1986, Ang Lee, que venceu em 2006 e 2013, e Bong Joon-ho, em 2020, que com Parasita fez história ao ser o primeiro filme de língua não-inglesa a levar o premio de melhor filme, além das estatuetas de melhor direção, melhor roteiro original e melhor filme internacional.

Assista ao trailer de Minari, que pode concorrer ao Oscar 2021:

Oscar 2021 – Minari está com 100% de aprovação da crítica

No site Rotten Tomatoes, agregador de críticas do público e da crítica especializada, Minari já conta com 67 avaliações de críticos e a nota de aprovação é por enquanto de 100%. “Dá a sensação de um abraço caloroso de alguém que você conhece há muito tempo”, disse Angie Han, da KPCC, estação de rádio de Los Angeles, e sub-editora de entretenimento da Mashable.

Quando o filme será lançado?

Nos Estados Unidos, Minari já estreou em alguns festivais, e ganhou exibições limitados em dezembro, mas a estreia oficial está prevista para 12 de fevereiro, segundo o IMDB. Ainda não há previsão de quando o longa-metragem será lançado no Brasil. O Oscar 2021 acontecerá em abril.

Leia também – Oscar 2021: o que sabemos até agora sobre a premiação

Onde assistir?

Com as incertezas que a pandemia do covid-19 trouxe ao mundo, ainda não sabemos como estará a situação dos cinemas em 2021, se precisarão ser fechados novamente ou não. Assim como não há informações sobre quando Minari sairá no Brasil, ainda não sabemos se o filme irá direto para os cinemas ou se será distribuído por algum streaming, como a Netflix, Amazon Prime Video, entre outros.

Oscar 2021 – Diretor de Parasita falou sobre Minari

Em entrevista a Variety, Bong Joon-ho, diretor do aclamado Parasita, que trabalhou com Steven quando dirigiu o longa Okja, da Netflix, falou sobre Minari e a possibilidade de Steven Yeun ser o primeiro ator asiático americano da história a ganhar uma indicação como melhor ator no Oscar 2021. “Ele é um ator com um alcance incrível. Obviamente seria significativa para Steven ser o primeiro asiático americano a ser nomeado, mas antes disso, eu gostaria de parabenizá-lo como ator e indivíduo. A indicação apenas provaria sua habilidade como ator”, disse o diretor.

Bong Joon Ho no discurso de Melhor Diretor: "Quando eu era jovem e estudava cinema, havia um ditado que eu entalhava profundamente em meu coração: "O mais pessoal é o mais criativo". Isso vem do nosso grande Martin Scorsese." #Oscars pic.twitter.com/W0ptdSS4Sx — Doramas Brasil (@doramasbra) February 10, 2020

