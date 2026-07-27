Xuxa mostra demais em show e prova que continua reinando

Xuxa surpreende fãs com viagem por 40 anos de carreira

Xuxa Meneghel mostrou demais no palco – e não estamos falando dos figurinos. A apresentadora entregou uma viagem pela própria história durante a estreia da turnê “O Último Voo da Nave”, realizada no sábado (25), no Nubank Parque, em São Paulo. O espetáculo reuniu cerca de 50 mil pessoas e marcou o início da excursão nacional que passará por outras capitais brasileiras.

Xuxa revisita 40 anos de sucesso em seis atos

Foto: divulgação

Com uma produção grandiosa, cenário tecnológico e referências à nostalgia dos chamados “baixinhos”, Xuxa revisitou quatro décadas de carreira em um espetáculo dividido em seis atos. A apresentação contou com 37 músicas distribuídas em 32 números, incluindo dois medleys, e reuniu sucessos que atravessaram gerações.

O roteiro de “O Último Voo da Nave” foi construído como uma retrospectiva da carreira musical de Xuxa, iniciada em 1985 com o álbum “Xuxa e seus amigos” e consolidada no ano seguinte com o lançamento de “Xou da Xuxa” (1986), primeiro de uma sequência de sete discos.

No palco, a artista reviveu diferentes fases de sua trajetória, passando pelos programas e projetos que ajudaram a construir seu fenômeno popular, como “Xou da Xuxa”, “Xuxa no Reino Encantado”, “XSPB”, “Xuxa Park” e “Planeta Xuxa”.

A apresentação também contou com imagens em vídeo, efeitos visuais e participações de Paquitas de diferentes gerações, reforçando o clima de reencontro com o passado.

Veja o repertório completo do show de estreia

“Doce Mel”

“Xou da Xuxa”

“Hoje é dia de folia”

“Xuxalelê”

“Abecedário da Xuxa”

“Viver”

“Planeta Terra”

“Quem sabe um dia”

“Boto Rosa”

“Nosso canto de paz”

“Pinel por você”

“Xuxaxé”

“Tô de bem com a vida”

“Cinco Patinhos”

“Txutxucão”

“Estátua”

“Cabeça, ombro, joelho e pé”

“Soco, bate, vira”

“Dança da Xuxa”

“Parabéns”

Ato IV – Xuxa Park

“É de chocolate”

“A vida é uma festa”

“Eu tô feliz”

“Paquitas fada madrinha”

“Sonho de verão”

“Trocando energia”

“Para sempre Paquita”

Ato V – Planeta Xuxa

“Planeta Xuxa”

“Libera geral”

“Giro do planeta”

“Marquei um X”

“Dinda ou Dindinha”

“Tindolelê”

Ato VI – Lua de Cristal

“Arco-íris”

“Lua de cristal”

“Ilariê”

“Beijinho, beijinho”

Depois da estreia em São Paulo, “O Último Voo da Nave” segue viagem pelo Brasil. A turnê passará por cidades como Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

A previsão é que a despedida da nave aconteça em 20 de dezembro, no Rio de Janeiro.

O espetáculo funciona como uma grande celebração da trajetória de Xuxa. Ao longo de mais de quatro décadas, a apresentadora se tornou uma das maiores vendedoras de discos da história da música brasileira e uma das artistas mais populares do país. A turnê reúne nostalgia, música e lembranças de diferentes gerações que cresceram acompanhando sua carreira.

Figurinos de Xuxa também viram assunto

Além do repertório, os figurinos usados por Xuxa também se tornaram um dos assuntos mais comentados após a estreia da turnê. Enquanto muitos fãs defenderam a liberdade artística de Xuxa e elogiaram a proposta visual do espetáculo, outros fizeram críticas ao novo conceito apresentado no palco.

Um dos comentários que ganhou repercussão veio do deputado estadual Thiago Gagliasso, que questionou a apresentação nas redes sociais e afirmou não concordar com a forma como a artista estaria revisitando sua imagem após décadas associada ao público infantil. A manifestação gerou debate entre seguidores, com internautas defendendo a trajetória de Xuxa e destacando que a cantora tem o direito de explorar novas fases da carreira.

Outra crítica que circulou na internet veio da jornalista Mônica Salgado, que comentou sobre uma possível mudança de tom na imagem da apresentadora e afirmou enxergar uma “erotização” em elementos do espetáculo. A declaração também provocou reações, principalmente de fãs que apontaram que a apresentação representa uma fase diferente da artista, agora voltada para o público adulto que cresceu acompanhando seus programas.

Veja também: quem são os irmãos da Xuxa