Quem é Lilibeth Monteiro de Carvalho, a namorada do ex-marido de Rita Lee

Depois de fotos juntos em uma recente viagem a Paris e trocas de mensagens carinhosas nas redes sociais, Roberto de Carvalho voltou a chamar a atenção do público. Três anos após a morte de Rita Lee, o músico e compositor tem aparecido constantemente ao lado de uma presença marcante, apontada por muitos como sua nova namorada. Mas quem é Lilibeth Monteiro de Carvalho?

Conheça a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho

Lilibeth Monteiro de Carvalho tem 68 anos e pertence à família Monteiro Aranha, um dos grupos empresariais mais tradicionais do país. Ela é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e integra o conselho de administração da holding, fundada em 1921. Ao longo de mais de um século, a empresa participou de importantes fases da industrialização brasileira, com investimentos em setores como energia, papel e celulose, logística e indústria.

A família também figura entre as mais ricas do Brasil. Em levantamento divulgado pela Forbes em 2022, o patrimônio de Olavo Egydio Monteiro de Carvalho e família, primo de Lilibeth, foi estimado em cerca de R$ 5,5 bilhões. Entre os principais ativos do grupo estão participações em empresas como Klabin e Ultrapar.

Em 2025, a Monteiro Aranha iniciou o processo para fechar o capital da holding, propondo a recompra das ações em circulação pertencentes a investidores minoritários. A operação foi estimada em aproximadamente R$ 135 milhões.

Antes de atuar exclusivamente nos negócios da família, Lilibeth ganhou projeção nacional por seu casamento com Fernando Collor. Os dois ficaram casados entre 1975 e o início da década de 1980, anos antes de Collor chegar à Presidência da República. Da união nasceram dois filhos: Arnon Affonso Collor de Mello, hoje com 50 anos, e Joaquim Pedro Collor de Mello, de 48 anos.

Após o divórcio, Lilibeth optou por uma vida discreta, distante da exposição pública, dedicando-se principalmente às atividades empresariais.

Ao longo da vida, ela também teve outros relacionamentos. Foi casada com o ex-banqueiro Aldo Floris, com o escritor e dramaturgo Euclydes Marinho e com o ex-modelo Walter Rosa. Além disso, chegou a ficar noiva do executivo francês Vincent Kieffer.

Reencontro com Roberto de Carvalho

A empresária e Roberto de Carvalho se conhecem desde a juventude. Os dois namoraram quando Lilibeth ainda era adolescente e o músico começava a dar os primeiros passos na vida adulta. Com o passar dos anos, seguiram caminhos diferentes, mas mantiveram contato.

Roberto foi casado durante 47 anos com Rita Lee, considerada um dos maiores nomes da música brasileira. A cantora morreu em maio de 2023, aos 75 anos, após enfrentar um câncer de pulmão.

Desde então, Lilibeth e Roberto voltaram a se aproximar. Segundo informações publicadas pela colunista Lu Lacerda, o relacionamento teria evoluído nos últimos meses e o casal decidiu tornar pública a convivência durante a viagem à França.

As especulações aumentaram após Roberto compartilhar uma foto diante do Arco do Triunfo, em Paris. Na publicação, Lilibeth comentou que o músico estava “muito gato”. Em outra postagem, deixou um emoji de coração, gesto que chamou a atenção dos seguidores.

Até o momento, no entanto, nenhum dos dois confirmou oficialmente o namoro. Ainda assim, o reencontro de um casal que viveu um romance na juventude voltou a colocar Lilibeth Monteiro de Carvalho entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Filhos de Roberto de Carvalho e Rita Lee

O primogênito, Beto Lee, nasceu em 21 de março de 1977 e tem 49 anos. Seguindo os passos dos pais, tornou-se cantor, compositor e guitarrista. Sua relação com a música começou ainda na adolescência, aos 15 anos, quando participou da banda Larika, seu primeiro grupo musical.

Ao longo da carreira, Beto acompanhou Rita Lee em projetos musicais e consolidou seu próprio trabalho como artista solo. Desde 2016, ele participa das apresentações dos Titãs como guitarrista de apoio, além de manter projetos individuais. Em 2022, esteve à frente da turnê ceLEEbration, criada como uma homenagem ao repertório da mãe e que reuniu grandes sucessos da cantora.

O segundo filho do casal, João Lee, tem 47 anos e também escolheu a música como profissão, mas longe dos palcos como intérprete. Ele atua como DJ, produtor musical e profissional ligado ao mercado da música. Nos últimos anos, João passou a trabalhar diretamente na preservação e divulgação do legado artístico de Rita Lee, participando de projetos relacionados à obra da cantora.

Entre as iniciativas conduzidas por ele estão trabalhos derivados da autobiografia de Rita Lee, publicada em 2016, além de projetos especiais, como exposições e lançamentos de remixes de músicas que marcaram a trajetória da artista.

Já o caçula, Antonio Lee, de 45 anos, seguiu uma vertente diferente dentro do universo artístico. Em vez da música, escolheu as artes visuais e construiu carreira como artista plástico. O filho mais novo de Rita Lee e Roberto de Carvalho compartilha parte de seus trabalhos nas redes sociais, onde apresenta pinturas e outras criações autorais.