Marina Lima é prima de Preta Gil?

O documentário sobre Preta Gil, que revisita momentos marcantes da trajetória da cantora e mostra bastidores de sua vida pessoal e familiar, voltou a chamar a atenção do público. Entre os assuntos que despertaram curiosidade está a relação da artista com outros nomes conhecidos da cultura brasileira, como a cantora Marina Lima; sua prima pelo lado materno.

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Marina Lima e Preta Gil são primas

Marina Lima e Preta Gil tinham um parentesco que muitos fãs desconheciam. As duas são primas pelo lado materno da cantora: a mãe de Marina Lima pertence à família Gadelha e é prima de Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil. A família materna de Preta também reúne outros nomes conhecidos do público, entre eles a atriz Patrícia Pillar.

A relação entre as duas, porém, ia além dos laços de sangue. Em seu livro autobiográfico “Os Primeiros 50”, Preta Gil revelou que teve uma paixão platônica pela prima quando era adolescente. Segundo a cantora, ela admirava muito Marina e chegou a acompanhar de perto a rotina da artista, em uma fase em que a via como uma grande inspiração.

Preta contou que Marina fazia parte da turma da família e que ficou encantada com a cantora. Na época, ela também acreditava que a música “Criança”, lançada por Marina, poderia ter sido inspirada nela — uma impressão que a própria Preta relembrou com humor anos depois.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, conhecida como Drão, Preta nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro. A mãe da artista ficou conhecida por inspirar a música “Drão”, composta por Gilberto Gil após o fim do casamento dos dois. Da união nasceram também Pedro Gil e Maria Gil.

O laço familiar entre Marina e Preta vem justamente da família Gadelha, que também reúne outros nomes conhecidos do público, como a atriz Patrícia Pillar. A relação entre as artistas voltou a chamar atenção após a repercussão do documentário sobre a trajetória de Preta Gil.

Irmãos de Preta Gil

Além dos irmãos Pedro e Maria, Preta fazia parte de uma grande família. Gilberto Gil teve oito filhos ao longo da vida. Entre eles estão Nara Gil e Marília Gil, além de Bela Gil, Bem Gil e José Gil, que seguiram caminhos ligados à gastronomia, à música e à comunicação.

O legado artístico da família também chegou à geração seguinte. Preta teve um único filho, Francisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller. O músico integra o grupo Gilsons ao lado do tio José Gil e do primo João Gil, mantendo viva a tradição musical iniciada pelo avô.

A cantora também era avó de Sol de Maria, filha de Francisco Gil. Nascida em 2015, ela se tornou a primeira bisneta de Gilberto Gil e aparecia com frequência nas publicações compartilhadas por Preta nas redes sociais, em registros de encontros familiares e celebrações.

Ao reunir imagens inéditas e relatos sobre a vida da artista, o documentário também reacendeu o interesse pela história da família Gil. O parentesco com Marina Lima é apenas um dos vínculos que mostram como diferentes gerações da mesma família ajudaram a construir parte importante da música e da cultura brasileira.