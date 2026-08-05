Antes de prisão, ator Marco Furlan atuou na novela infantil Carrossel

Preso preventivamente por suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança autista de 5 anos, Marco Furlan, de 48 anos, acumulou passagens por diferentes emissoras de televisão ao longo da carreira. O ator participou de produções da TV Globo, SBT, Record, HBO e Sony, incluindo a novela infantil Carrossel e a série Aline. Veja os principais trabalhos do artista na televisão e na publicidade.

Quais novelas Marco Furlan fez?

Marco Furlan ficou nacionalmente conhecido após integrar o elenco da série Aline, exibida pela TV Globo em 2009. Na produção baseada na obra do cartunista Adão Iturrusgarai, o ator interpretou Heitor, personagem que movimentava os conflitos amorosos da história.

Ao longo da carreira, Furlan também esteve em outras produções da televisão brasileira. Entre os trabalhos mais conhecidos estão participações na novela infantil Carrossel, do SBT, na série Mulher de Fases, da HBO, em Desencontros, do canal Sony, e no programa Escola do Amor, da Record. O ator ainda realizou aparições em projetos de diferentes emissoras.

Além da atuação na TV, construiu carreira no mercado publicitário. Participou de campanhas para universidades, operadoras de saúde, montadoras de veículos, escolas de idiomas e marcas de bebidas, além de ações promocionais voltadas para datas comemorativas, como Dia dos Pais e Natal.

Um de seus trabalhos mais recentes foi uma campanha publicitária lançada em 2024 por uma seguradora para divulgar um seguro de vida. No comercial, Furlan dividiu a cena com o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa, interpretando um paciente internado em um hospital.

Prisão por suspeita de estupro de vulnerável

Marco Furlan foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, por suspeita de estupro de vulnerável contra um menino autista de 5 anos. O caso ocorreu na madrugada de domingo (2), durante uma festa de aniversário realizada em uma chácara em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A manutenção da prisão foi determinada após audiência de custódia realizada na segunda-feira (3).

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança havia deixado o filho dormindo em um dos quartos da residência enquanto participava da confraternização. Ela relatou que ouviu gritos vindos do cômodo e, ao verificar a situação, encontrou o filho e o suspeito sem roupas. A criança se queixava de dores na região anal e foi encaminhada para atendimento médico.

Os relatos da mãe foram corroborados por testemunhas ouvidas pela Polícia Civil. Uma delas afirmou ter escutado a criança dizer “para, tá doendo” antes de entrar no quarto. Outra declarou ter visto Marco Furlan ao lado do menino e confirmou o estado de desespero da mãe logo após o episódio.

Conforme o registro policial, os militares que atenderam à ocorrência informaram que, inicialmente, o ator alegou ter passado mal e entrado no quarto por engano, afirmando que teria confundido a criança com a namorada. Posteriormente, já na delegacia e acompanhado por advogados, declarou que havia ingerido bebida alcoólica durante a festa e que não se lembrava do ocorrido, recordando apenas do momento em que foi colocado na viatura.

Na análise do caso, a delegada responsável considerou que os depoimentos da mãe, das testemunhas e dos policiais apresentavam coerência e indicavam elementos suficientes para a investigação do crime de estupro de vulnerável. Embora o atendimento médico não tenha constatado lesões, a autoridade policial destacou que o entendimento consolidado pelos tribunais superiores considera suficiente a prática de ato libidinoso contra criança para caracterização do delito.

Marco Furlan foi indiciado por estupro de vulnerável. Até a publicação desta reportagem, a defesa do ator não havia se manifestado sobre as acusações.