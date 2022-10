Quem é a filha de Claudia Abreu na novela Travessia?

Maria Maud divide os vocais do remix de ‘Dengo’ com João Gomes

Maria Maud, filha de Claudia Abreu na novela Travessia, é a voz do remix de Dengo, tema de Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon). A faixa é um nova versão do hit de João Gomes, que divide os vocais com a novata. A artista começou a lançar suas próprias produções no ano passado, apesar de cantar desde criança.

Filha de Claudia Abreu na novela Travessia canta tema de Ari e Chiara

A filha de Claudia Abreu na novela Travessia é Maria Maud, que canta ‘Dengo’, música tema do casal de antagonistas Ari e Chiara. Ela não atua na novela, mas faz parte da trilha sonora.

Maria, 21, é a filha primogênita da atriz com o cineasta José Henrique Fonseca. A artista, que canta desde criança, faz sua primeira participação em um trilha sonora de folhetins da Globo ao lado de João Gomes, fenômeno do piseiro. A faixa faz parte do álbum do cantor ‘Digo ou Não Digo’, lançado por ele neste ano, e tem composição de Daniel Mendes.

Apesar de cantar desde muito jovem, Maud começou a postar vídeos na web soltando a voz apenas em 2019. No ano passado, ela lançou suas primeiras músicas nas plataformas de streaming. A herdeira de Abreu fez parcerias com outros artistas, incluindo Bruno Chelles, Thales Cavalcanti e Ariel Donato.

Ela também lançou seu primeiro single, Minha Vingança, que ganhou um videoclipe no final do ano passado. A jovem tem mais de 20 músicas autorais, além de tocar piano e violão. Maria lançou mais uma música solo neste ano, chamada 584, que antecede o seu primeiro álbum de estúdio, ainda sem data para sair.

Além do prestígio do público pela música, Cláudia Abreu também se derreteu pelo talento da filha. Em uma publicação de Gloria Perez, autora da novela, a veterana comentou: ” “Voa, Maria. Muito orgulho do seu talento”.

A novata também comemorou o lançamento da faixa em suas redes sociais. “Quando vi essa cena, com ‘Dengo’ no final de ‘Travessia‘… não consegui me segurar. Tive que postar. Alguém já reconheceu minha voz lá na novela?”, escreveu.

Quando o remix de Dengo será lançado?

Depois de muitos pedidos nas redes sociais, a nova versão de Dengo finalmente ganhou data de lançamento. A faixa estará disponível nas plataformas de streaming a partir de 21 de outubro, sexta-feira. Por enquanto, o público só ouviu os trechos que tocaram na novela e os que foram postados nas redes sociais da TV Globo.

A versão original da faixa, cantada apenas por João Gomes, pode ser ouvida nas plataformas e no YouTube. O artista lançou a performance ao vivo da faixa na última semana, que faz parte do DVD intitulado ‘Acredite’.

E essa versão de ‘Dengo’, hein?! Vocês pediram mais um pouquinho e eu trouxe! #Travessia pic.twitter.com/69OpfEB9LZ — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2022

Quem são os outros filhos de Cláudia Abreu?

Maria Maud é a mais velha dos quatro filhos de Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca, mas por enquanto a única que segue carreira artística assim como os pais.

O casamento entre os artistas acabou em outubro deste ano, após mais de 25 anos de união. Eles também são pais de Felipa, 15, Joaquim, de 12 anos, e Pedro, de 10. O ex-casal também é sócio da produtora Zola Filmes.

A atriz já falou em algumas entrevistas como é ser mãe de quatro filhos. À Elle, ela disse: “Tive uma menina, que foi filha única durante seis anos, e depois tive outros três. Pude viver a maternidade da filha única e, depois, da galera. Posso dizer que foi a maior alegria da minha vida, mesmo que não tenha sido planejado”.

A família é bastante reservada em relação a vida pessoal e possuem poucos e raros cliques juntos – vez ou outra a atriz é clicada por paparazzis ao lado de seus filhos. Tanto que, até agora, nem a artista nem o ex-marido se pronunciaram sobre a separação.