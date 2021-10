Gilberto Braga novelas: relembre a carreira do autor

O autor Gilberto Braga morreu na noite desta terça-feira, 26 de outubro, aos 75 anos de idade, no Rio de Janeiro. O novelista estava internado no Hospital Copa Star e sofria de Alzheimer. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada até a última atualização deste texto. Para celebrar a memória do autor, relembre novelas de Gilberto Braga que marcaram a televisão brasileira e são clássicos da Rede Globo.

Quais as novelas de Gilberto Braga?

Gilberto Braga tinha 75 anos e nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ele se formou em Letras pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e começou a trabalhar dando aulas e, anos depois, passou a compor o time de críticos de cinema e teatro do Jornal O Globo. Sua primeira novela na Globo foi Corrida do Ouro, em 1974, mas o primeiro sucesso na grade da emissora foi Escrava Isaura, em 1976.

O nome de Gilberto Braga também esteve nas novelas “Bravo!” (1975), “Pátria Minha” (1994), “Força de um Desejo” (1999), “Paraíso Tropical” (2007), “Insensato Coração” (2011), “Babilônia” (2015) e outras. Em seus títulos, o autor costumava abordar temas sociais e críticas a movimentos da sociedade. Gilberto Braga também é autor de outros grandes sucessos da emissora.

Vale Tudo

Exibida entre 1988 e 1989, a novela é um dos maiores sucessos da Rede Globo. Com um elenco de peso, que conta com nomes como Regina Duarte, Gloria Pires e Beatriz Segall, o título ficou marcado como uma das novelas mais comentadas de Gilberto Braga.

Na trama, o autor aborda a corrupção e a falta de ética e denunciou a inversão de valores que tomou conta da sociedade brasileira no final dos anos 1980. Foi em ‘Vale Tudo’ que o Brasil conheceu a Odete Roitman, uma das personagens mais comentadas da história das novelas até os dias atuais.

Dancin Days

O título ocupou a grade da TV entre os anos de 1978 e 1979 e marcou a estreia do estilo característico de Gilberto Braga em suas novelas. A novela foi exibida na faixas das 20h e contou com nomes como Sônia Braga, Gloria Pires, Antônio Fagundes e Joana Fomm em seu elenco principal. Além disso, a história ficou marcada por estar em sintonia com o movimento da disco music, um sucesso mundial no final dos anos 70.

Apesar da estética animada e das muitas danças que tomam as principais cenas da novela, Dancin Days gira em torno da rivalidade de duas irmãs e, entre os principais tópicos, aborda a discussão dos valores da classe média e da elite brasileira.

Celebridade

transmitida originalmente entre 2003 e 2004, a novela de Gilberto Braga contou com 221 capítulos, sendo uma das mais longas da carreira do autor. No elenco, a trama contou com nomes como Malu Mader, Cláudia Abreu, Fábio Assunção, Marcos Palmeira, Márcio Garcia e Alexandre Borges.

A protagonista, Malu Mader, foi escolhida por Braga para protagonizar a novela em 2001, antes do título entrar em fase de produção. Na história, a personagem da atriz é uma ex-modelo famosa que abre uma agência de eventos no Brasil, trazendo shows internacionais e grandes exposições para o país. Tudo parece muito bem e encaminhado na vida da personagem, até que a vilã da história se finge de admiradora da mulher para assumir um cargo na empresa de eventos para destruir a carreira da patroa e tomar seu lugar e todas as posses.

Escrava Isaura

uma das histórias mais tradicionais da TV brasileira também é uma das novelas que imprime a identidade de Gilberto Braga. O título foi exibido originalmente entre 1976 e 1977 e abordou os dramas da luta contra a escravidão no Brasil e a paixão doentia de um senhor de terras por uma de suas escravas branca.

Por não retribuir a paixão de seu senhor, a Isaura é castigada por Leôncio (o senhor), que tem posse da escrava e se recusa a assinar sua carta de alforria. Isaura foi interpretada por Lucélia Santos e, na trama, não sabe quem é seu pai, mas tem conhecimento da história da mãe, que era negra e foi mucama da fazenda onde ela vive.

Anos Dourados

exibida em 1986, a novela é mais um dos títulos de Gilberto Braga que aborda questões sociais e de comportamento para levantar a discussão no país. Dessa vez, o autor se apoiou nos valores morais da classe média carioca dos anos 1950 e conta a história de amor vivida por uma normalista e um estudante de Colégio Militar – destacando conflitos entre as realidades de ambos.

Assim como em Celebridade e Corpo a Corpo, Malu Mader desempenha o papel de protagonista em Anos Dourados e teve a personagem desenhada exclusivamente para ela. De acordo com o próprio Gilberto Braga, a atriz conseguia ser a pessoa ideal para ficar por trás de suas personagens favoritas.

