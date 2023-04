Neymar fez vasectomia? Boato volta a circular anúncio de gravidez

Internautas relembraram boato de vasectomia do jogador. Foto: Reprodução Instagram @neymarjr

O jogador do Paris Saint-Germain vai ser papai pela segunda vez

Neymar será pai pela segunda vez! O jogador do PSG anunciou que a namorada Bruna Biancardi, modelo e influencer, está grávida do camisa 10 da Seleção Brasileira. Eles estão juntos desde 2021 e este é o primeiro filho de Bruna. Já o atacante é pai de Davi Lucca, de 11 anos.

Com o anúncio da gravidez, internautas relembraram o boato de que o jogador teria feito uma vasectomia. Mas afinal, o craque fez ou não a cirurgia?

Neymar fez vasectomia?

A notícia de que Neymar fez uma vasectomia foi desmentida pelo próprio atacante por comentário em publicação no Instagram.

Em 2018, durante o programa "Fofocalizando", do SBT, o jornalista Léo Dias informou que Neymar teria feito a cirurgia de vasectomia para não ter mais filhos após Davi Lucca, seu único filho até então. O fato é que, logo depois do jornalista falar ao vivo, a notícia se espalhou nas redes sociais.

Neymar, claro, se posicionou. Na página "Blog Cereja Negra", no Instagram, o jogador deixou um comentário negando a realização da cirurgia.

"Como vocês descobriram? Fico de cara!! Vocês sempre sabem de tudo"

Segundo o UOL, a assessoria do atleta também negou que ele tenha feito a cirurgia.

Jogador anuncia que vai ser pela segunda vez

Pai de Davi Lucca, de 11 anos, Neymar vai ganhar mais um integrante para a sua família. Desta vez, fruto do relacionamento com a modelo e empresária Bruna Biancardi, de 29 anos.

O jogador publicou duas fotos com a namorada, onde aparece com a mão na barrida da morena, indicando a gravidez. Eles ainda não sabem o sexo do bebê.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes 🙏🏼

Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito!

Vem logo filho(a), estamos ansiosos por voce!"

Confira o anúncio.

