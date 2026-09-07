Celebridades

Ator de Rá-Tim-Bum e Cheias de Charme, Roney Facchini morre aos 73 anos

Ator é lembrado por participar de programa infantil da TV Cultura

Escrito por Anny Malagolini
Roney Facchini Foto: Globo
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O ator Roney Facchini morreu neste domingo (6), aos 73 anos. Conhecido por trabalhos na televisão, no cinema e no teatro, ele ganhou destaque nacional ao interpretar Luís da Silva, pai da família Silva no programa infantil Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada por amigos do artista. Nilton Bicudo lamentou a morte de Facchini nas redes sociais, enquanto o Prêmio Bibi Ferreira também publicou uma homenagem ao ator. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Facchini integrou o elenco de Rá-Tim-Bum entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990. Na atração criada por Flávio de Souza e dirigida por Fernando Meirelles, interpretava Luís, o patriarca da família Silva.

O personagem aparecia ao lado de Eva, vivida por Grace Gianoukas, e dos filhos Lia e Ivo. O programa se tornou um dos principais títulos infantis da TV Cultura e marcou diferentes gerações de espectadores.

O próprio Facchini já havia apontado o trabalho como um dos mais marcantes de sua carreira. O ator destacou, em entrevista recuperada pelo UOL, a dimensão educativa do programa e a popularidade alcançada pelo personagem.

Depois de Rá-Tim-Bum, Roney Facchini construiu uma trajetória extensa na televisão. Passou por emissoras como Globo, Record, SBT e TV Cultura, participando de novelas, séries e programas.

Entre seus trabalhos estão As Pupilas do Senhor Reitor, Roda da Vida, Bang Bang, A Diarista, Malhação, Caras & Bocas, Cheias de Charme e Pé na Cova. Também participou de produções como Macho Man, A Teia e A Vida Secreta dos Casais.

Na Globo, o ator esteve ainda em produções como Carandiru, Outras Histórias, além de participações especiais em diferentes séries e novelas.

O artista também teve passagens pelo cinema brasileiro. Entre os filmes de seu currículo estão Não Quero Falar Sobre Isso Agora, Eliana e o Segredo dos Golfinhos, Cilada.com, Vai Que Dá Certo, Meu Amigo Hindu e Polícia Federal: A Lei é Para Todos.

Antes e durante sua trajetória na televisão, Facchini também se dedicou aos palcos. O ator participou de montagens como Gato Por Lebre, Os Mistérios do Sexo e Ricardo III.

Após 25 anos de carreira, apresentou o monólogo Alegria do Palhaço, além de ter trabalhado em outras produções teatrais ao longo da carreira.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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