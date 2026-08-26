Tim Curry: ator de Esqueceram de Mim morre aos 80 anos

O ator britânico Tim Curry, conhecido por papéis marcantes na televisão, teatro e cinema – incluindo Esqueceram de Mim, morreu na terça-feira, aos 80 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada por sua empresária de longa data, Marcia Hurwitz, à Variety. Segundo as informações divulgadas, Curry morreu pacificamente em sua casa, em Toluca Lake. A causa da morte não foi informada.

A polícia foi chamada à residência do ator na noite de terça-feira. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles também esteve no local após uma ocorrência médica. Não há indicação de que a morte tenha sido provocada por crime.

Tim Curry alcançou projeção internacional ao interpretar o Dr. Frank-N-Furter em The Rocky Horror Picture Show, adaptação cinematográfica do musical criado por Richard O’Brien. Lançado em 1975, o filme teve uma recepção inicial modesta, mas conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos e se transformou em um dos maiores clássicos cult do cinema.

Curry criou o personagem primeiro nos palcos de Londres e depois repetiu o papel na versão cinematográfica dirigida por Jim Sharman. A produção passou a ser associada às tradicionais sessões da meia-noite, nas quais o público participava ativamente, transformando a exibição em uma experiência teatral.

Apesar de Frank-N-Furter ter se tornado sua marca mais conhecida, Curry construiu uma carreira diversificada ao longo de mais de cinco décadas.

Entre seus trabalhos mais lembrados está o palhaço Pennywise, da minissérie It – Uma Obra-Prima do Medo, lançada em 1990 e baseada no livro de Stephen King. A interpretação ajudou a consolidar Curry como um dos nomes mais reconhecidos do gênero de terror.

No cinema, ele também participou de Annie, Clue, A Caçada ao Outubro Vermelho, Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, Muppet Treasure Island, A Família Addams: O Retorno e Todo Mundo em Pânico 2.

Em Esqueceram de Mim 2, Curry interpretou o concierge do Hotel Plaza, Sr. Hector, em uma participação que ficou entre seus papéis mais populares para o público de cinema.

Antes de chegar ao cinema, Curry construiu uma sólida trajetória nos palcos. Ele estreou profissionalmente em uma montagem de Hair, em Londres, e posteriormente trabalhou em produções de Shakespeare, Brecht e outros autores.

O ator recebeu indicações ao Tony e ao Laurence Olivier Awards por trabalhos no teatro. Na televisão, também ganhou um Daytime Emmy por dublar o Capitão Gancho na série animada Peter Pan e os Piratas.

Causa da morte de Tim Curry

A carreira de Tim Curry sofreu uma mudança após um grave AVC em 2012. O problema de saúde deixou o ator em uma cadeira de rodas e reduziu suas aparições em produções presenciais.

Mesmo assim, ele continuou trabalhando principalmente como dublador em animações, videogames e outros projetos. Em 2016, participou como narrador da nova versão televisiva de The Rocky Horror Picture Show. Em 2020, voltou a interpretar Frank-N-Furter em uma leitura especial de The Rocky Horror Show.

Tim Curry nasceu em 19 de abril de 1946, em Grappenhall, na Inglaterra, e estudou inglês e artes cênicas na Universidade de Birmingham. Ao longo da carreira, tornou-se uma figura cultuada por sua versatilidade e por personagens que permaneceram na memória de diferentes gerações.