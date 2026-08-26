Celebridades

Tim Curry: ator de Esqueceram de Mim morre aos 80 anos

Ator morreu nos Estados Unidos

Escrito por Anny Malagolini
tim curry esqueceram de mim Foto: reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O ator britânico Tim Curry, conhecido por papéis marcantes na televisão, teatro e cinema – incluindo Esqueceram de Mim, morreu na terça-feira, aos 80 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada por sua empresária de longa data, Marcia Hurwitz, à Variety. Segundo as informações divulgadas, Curry morreu pacificamente em sua casa, em Toluca Lake. A causa da morte não foi informada.

A polícia foi chamada à residência do ator na noite de terça-feira. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles também esteve no local após uma ocorrência médica. Não há indicação de que a morte tenha sido provocada por crime.

Tim Curry alcançou projeção internacional ao interpretar o Dr. Frank-N-Furter em The Rocky Horror Picture Show, adaptação cinematográfica do musical criado por Richard O’Brien. Lançado em 1975, o filme teve uma recepção inicial modesta, mas conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos e se transformou em um dos maiores clássicos cult do cinema.

Curry criou o personagem primeiro nos palcos de Londres e depois repetiu o papel na versão cinematográfica dirigida por Jim Sharman. A produção passou a ser associada às tradicionais sessões da meia-noite, nas quais o público participava ativamente, transformando a exibição em uma experiência teatral.

Apesar de Frank-N-Furter ter se tornado sua marca mais conhecida, Curry construiu uma carreira diversificada ao longo de mais de cinco décadas.

Entre seus trabalhos mais lembrados está o palhaço Pennywise, da minissérie It – Uma Obra-Prima do Medo, lançada em 1990 e baseada no livro de Stephen King. A interpretação ajudou a consolidar Curry como um dos nomes mais reconhecidos do gênero de terror.

No cinema, ele também participou de Annie, Clue, A Caçada ao Outubro Vermelho, Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, Muppet Treasure Island, A Família Addams: O Retorno e Todo Mundo em Pânico 2.

Em Esqueceram de Mim 2, Curry interpretou o concierge do Hotel Plaza, Sr. Hector, em uma participação que ficou entre seus papéis mais populares para o público de cinema.

Antes de chegar ao cinema, Curry construiu uma sólida trajetória nos palcos. Ele estreou profissionalmente em uma montagem de Hair, em Londres, e posteriormente trabalhou em produções de Shakespeare, Brecht e outros autores.

O ator recebeu indicações ao Tony e ao Laurence Olivier Awards por trabalhos no teatro. Na televisão, também ganhou um Daytime Emmy por dublar o Capitão Gancho na série animada Peter Pan e os Piratas.

Causa da morte de Tim Curry

A carreira de Tim Curry sofreu uma mudança após um grave AVC em 2012. O problema de saúde deixou o ator em uma cadeira de rodas e reduziu suas aparições em produções presenciais.

Mesmo assim, ele continuou trabalhando principalmente como dublador em animações, videogames e outros projetos. Em 2016, participou como narrador da nova versão televisiva de The Rocky Horror Picture Show. Em 2020, voltou a interpretar Frank-N-Furter em uma leitura especial de The Rocky Horror Show.

Tim Curry nasceu em 19 de abril de 1946, em Grappenhall, na Inglaterra, e estudou inglês e artes cênicas na Universidade de Birmingham. Ao longo da carreira, tornou-se uma figura cultuada por sua versatilidade e por personagens que permaneceram na memória de diferentes gerações.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Christiane Torloni filho

Christiane Torloni quebra silêncio sobre morte do filho após 35 anos; relembre a…

Lito Sousa aparece pela 1ª vez e faz apelo por tratamento experimental

Lito Sousa aparece pela 1ª vez e faz apelo por tratamento experimental

O piloto de avião Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, confirma diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob — Foto: Reprodução/Youtube

Com doença sem cura, Lito está em fila da Harvard para teste

lito avioes

Referência na aviação, Lito Sousa perde movimentos e enfrenta doença rara

gloria menezes

Glória Menezes morre no Rio aos 91 anos no Rio de Janeiro

laura cardoso filhas

Laura Cardoso morre aos 98 anos; atriz deixa duas filhas

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes