Christiane Torloni quebra silêncio sobre morte do filho após 35 anos; relembre a tragédia

Christiane Torloni, de 69 anos, voltou a falar sobre uma das experiências mais dolorosas de sua vida em entrevista ao jornal O Globo em agosto de 2026. A atriz perdeu o filho Guilherme, aos 12 anos, em um acidente de carro ocorrido em 1991, quando ainda era casada com o diretor Dennis Carvalho.

O que aconteceu com os filhos gêmeos de Christiane Torloni?

Christiane e Dennis foram pais dos gêmeos Guilherme e Leonardo. Segundo a entrevista da atriz, o acidente aconteceu na garagem da casa da família. Christiane estava em uma caminhonete quando perdeu o controle do veículo, que acabou caindo de uma altura de aproximadamente 4,5 metros. Guilherme sofreu um traumatismo craniano e não resistiu.

A perda provocou uma mudança profunda na vida da atriz. Ao relembrar aquele período, Christiane contou que precisou reconstruir o sentido de viver depois da morte do filho. Ela descreveu o processo como algo delicado e que não termina completamente.

“Todos os dias assino meu leasing com a vida”, afirmou a atriz na entrevista, ao explicar como lida com a dor que permanece décadas depois da tragédia. Christiane também disse que, naquele momento, recebeu muitas demonstrações de afeto de pessoas que tentavam ajudá-la a continuar. Depois da morte de Guilherme, Christiane passou por um período de afastamento e chegou a deixar o Brasil, mudando-se para Portugal.

Na entrevista, a atriz afirmou que recuperar o sentido da própria vida depois de perder um filho foi um processo de reconstrução permanente. Hoje, aos 69 anos, ela diz encontrar motivos para seguir em frente principalmente na família.

Leonardo, seu filho sobrevivente, é uma das pessoas citadas por Christiane como uma de suas grandes motivações. Ela também mencionou a mãe, a nora Keruse e o neto Lucca, de 8 anos.

A lembrança da perda também aparece relacionada à própria trajetória profissional de Christiane. Em 2026, a atriz celebra 50 anos de carreira e está no elenco da peça “Dois de nós”, ao lado de Antonio Fagundes, no Rio de Janeiro.

A montagem aborda justamente temas como passagem do tempo, escolhas e os acontecimentos imprevisíveis da vida. Para Christiane, as questões discutidas no palco acabam dialogando com experiências que ela própria enfrentou.

Ao falar sobre o marco de cinco décadas de carreira, a atriz resumiu sua trajetória com uma frase: “Não desisti”. Ela também contou que costuma dizer às mães que conversam com ela para não desistirem, destacando que a vida pode voltar a surpreender depois de períodos de sofrimento.

A morte de Guilherme permanece, portanto, como uma das marcas mais profundas da história de Christiane Torloni. Mais de três décadas depois do acidente, a atriz reconhece que a dor não desaparece completamente, mas afirma ter encontrado novas razões para continuar e reconstruir a própria vida.