Bruna Marquezine curte post com crítica a festa de Neymar

A atriz Bruna Marquezine, e o ex-namorado, Neymar, viraram assunto nesta semana por suas escolhas para o Réveillon. Enquanto o jogador planeja uma super festa com centenas de pessoas, a famosa é detonada por passar os últimos dias do ano em uma ilha com amigos.

Em meio a polêmica sobre a festa de Réveillon de cinco dias de Neymar, Bruna Marquezine também se manifestou através de uma curtida.

“Quem diria que uma ilha ia dar mais o que falar que um festa pra fucking [‘malditas, em inglês] 500 pessoas?”, dizia a publicação que ganhou uma curtida de Marquezine.

Bruna foi criticada na web por estar em uma ilha com as amigas Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann, além dos seus pares. Segundo a atriz, ela não desrespeita os protocolos de segurança por causa da Covid-19, e nem coloca em risco a vida de ninguém.

Acusada de aglomeração em ilha, Bruna Marquezine se manifesta

Sendo criticada nas redes sociais por estar se aglomerando com os amigos em ilha privada, Bruna Marquezine decidiu quebrar o silêncio. Em seu Twitter, ela justificou que sua viagem não coloca em risco a vida de nenhuma pessoa.

“Aglomerar? Não entendi. No meu aniversário, depois de 6 meses de isolamento, fiz a mesma viagem, com os mesmos cuidados, com o mesmo número de pessoas e vocês não estavam revoltadas assim e nem me chamando de hipócrita, muito pelo contrário, pediam até foto”, começou Bruna Marquezine, na rede social.

Contudo, Bruna alegou que estava “tranquila” com sua decisão de viajar. “O que ainda me impressiona é o quanto essa rede social é tóxica e as pessoas amarguradas”, disparou.

Ainda sobre o movimento “fique em casa”, que apoiou no início da quarentena, Bruna Marquezine se explicou. “Eu falei para as pessoas ficarem em casa na primeira fase, fase de ISOLAMENTO, quando eu fiquei 6 meses apenas com a minha família dentro da minha casa. Depois disso, quando TODOS começaram a flexibilizar o distanciamento social, eu voltei a trabalhar”, disse ela.

Eu falei para as pessoas ficarem em casa na primeira fase, fase de ISOLAMENTO, quando eu fiquei 6 meses apenas com a minha família dentro da minha casa. Depois disso, quando TODOS começaram a flexibilizar o distanciamento social, eu voltei a trabalhar presencialmente e passei + — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) December 29, 2020

Completando, Bruna Marquezine respondeu um fã, afirmando que todos fizeram o teste para o novo coronavírus e estão com anticorpos.