Carolina Dieckmann posa de calcinha e dá a melhor resposta à seguidor

A atriz Carolina Dieckmann dividiu seu momento de lazer com os seguidores do Instagram, mas acabou sendo alvo de inúmeras críticas. Além disso, a famosa, de 42 anos, recebeu comentários machistas, mas não ficou calada.

Carolina Dieckmann reage a comentários machista em post

Viajando em um trailer, Carolina Dieckmann compartilhou fotos de um momento comum, em que lavava a louça. Mas um detalhe chamou atenção: a atriz estava de calcinha.

Bastou a famosa posar com a lingerie para ser alvo de ataques e mensagens machistas.

“Vai criar lei pra protegê-la disso tb? Santa hipocrisia ! Querendo biscoito”, escreveu uma mulher, fazendo referência à Lei Carolina Dieckmann, que foi a primeira lei com característica de proteção online.

Carol não ficou calada, e deu a melhor resposta: “A lei eh soh pra o q vc NÃO QUER mostrar… rs… fica a dica.”

Atriz defende postar o que quiser no Instagram

Mas as críticas não pararam por aí, uma outra internauta foi contra a artista postar fotos “apelativas” para sua idade. “Ela é uma mulher linda. A foto está incrível e bela. Apenas não precisa disso! Não tem que provar nada! É o tipo de foto que pode ficar numa gaveta ( apenas para o marido contemplar)…Alessandra Negrini completou 50 anos parecendo 25 e não exibe essas fotos apelativas fingindo não ser! Tudo o viés”, disse.

Com toda classe, Carolina Dieckmann deu uma resposta para a mulher. “Você acha isso mesmo? nooooossa. eu não. Acho a foto linda, real, e NÃO, não sou só pro meu marido e sou antes de tudo, pra MIM, e pra onde eu quiser! Aqui no meu instagram eu posto fotos diversas, e entre outras coisas, textos que me expõem muito mais do q essa foto, q pra mim, nada mais é do que um momento capturado, e que eu achei bonito e quis compartilhar… e sim, respeito seu comentário e a sua opinião. um beijo!”, disse.

Relembre o que é a Lei Carolina Dieckmann

A Lei foi apresentada em novembro de 2011, mas teve a sanção em dezembro de 2012 autorizada pela então presidente Dilma Rousseff.

O nome da Lei tem origem de um ocorrido com a atriz que teve seu computador invadido por um hacker, em que ele teve acesso a fotos íntimas, em que a artista aparecia nua.

Após ameaçar divulgar as tais fotos pedido R$10 mil reais em troca de preservar as imagens, se teve uma grande repercussão na mídia.

Em menos de um ano, foi então aprovada a Lei para esse tipo de crime cibernético. A rapidez para a aprovação teve a ver com a pressão da mídia para que o caso fosse solucionado. Embora já fosse crime invadir a privacidade e dados pessoais, ainda não existia uma Lei específica com normas.