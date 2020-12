Retrospectiva: Famosas apostam em biquínis ‘diferentões’ em 2020

Fim de ano é tempo de retrospectiva. Em 2020, os biquínis “diferentões” das famosas chamaram atenção nas redes sociais. E, com a chegada do verão 2021, prometem ganhar espaço na moda praia. São opções para mulheres que gostam de sair do convencional, fugindo da discrição.

Como são os biquínis diferentões das famosas?

A moda praia trouxe amarrações variadas, top estilo faixa e franjas. Até os pretinhos vieram nada básicos. Os modelitos cavados, estilo asa-delta, firmaram seu espaço. Inspire-se nos modelos de Shakira, Luísa Sonza, Mariana Rios, Manu Gavassi, Isis Valverde, Iza, Paolla Oliveira e Carolina Dieckmann:

Shakira

Shakira arrancou elogios nas redes sociais ao publicar foto com biquíni repleto de franjas na calcinha. “Desenhado por mim e meu amigo Bego fez para mim. Eu sempre preciso criar para o verão”, escreveu a cantora colombiana.

Luísa Sonza

Luísa Sonza vestiu biquíni cortininha com a parte de baixo bem cavada. As tiras da calcinha serviram para fazer amarração na barriga, conferindo estilo.

Lembre-se que trançados podem deixar a pele repleta de marcas ao se expor ao sol. Reforce o protetor e varie os modelos.

Mariana Rios – biquínis das famosas

Quem disse que o pretinho tem que ser básico? Mariana Rios exibiu biquíni com uma estreita faixa como top. E aí, usaria?

Manu Gavassi

Manu Gavassi gosta de ousar na moda e deixou o biquíni diferentão ao amarrar um lenço como se fosse uma blusa tomara que caia.

Isis Valverde

O famoso biquíni cortininha ganhou novos ares com um truque fashion da Isis Valverde. “Foi uma amarração que fiz! E tô apaixonada nesse novo estilo. Amarra a parte de cima passando nos lacinhos laterais do biquíni”, ensinou a atriz.

Iza

Iza também entrou na trend de amarrar a calcinha no sutiã, criando modelo cavado que parece um maiô com barriga à mostra.

Você sabia que asa-delta ajuda a alongar as pernas? Mas, como as laterais ficam altas, podem achatar o dorso. Repare bem no espelho se favorece seu tipo de corpo.

Paolla Oliveira – biquíni das famosas

Mais um pretinho nada básico para a lista. Paolla Oliveira escolheu biquíni com transparência do tule no top e calcinha cavada. “Vivendo meu momento 80’s com asa delta e pochete”, escreveu na legenda da foto.

Carolina Dieckmann

O ar artesanal está em alta na moda e Carolina Dieckmann seguiu a ideia com um biquíni de crochê. A parte de cima é tomara que caia e lembra o formato de uma concha.