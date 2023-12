Casada com Galvão Bueno, quantos anos tem Desirée Soares?

O narrador Galvão Bueno, 73, é casado há 23 anos com a ex-modelo Desirée Soares, com quem tem um filho. Os dois se conheceram durante uma viagem a trabalho do locutor e estão juntos desde então, mesmo com a grande diferença de idade entre eles, que aparentemente não atrapalha o casal.

A ex-modelo Desirée Soares tem 54 anos de idade; ela e o narrador estão juntos desde que a famosa tinha 31 anos, enquanto ele estava com 50. Os dois se conheceram em um jantar na cidade de Londrina durante os jogos pré-Olímpicos de futebol masculino em 2000, onde o campeonato estava acontecendo.

Desireé já trabalhou como modelo e jornalista e foi apresentadora do Jornal do Meio-Dia em uma emissora de Londrina, sua cidade natal. No documentário "Olha O Que Ele Fez" (2023), que conta a história de vida e trajetória do locutor, ele revela que tentou convencer a mulher a trabalhar na Globo, mas ela não quis. "É uma honra ser a mulher do Galvão Bueno, mas nunca imaginei ser sombra dele, nem de ninguém", disse Soares na produção.

A esposa de Galvão Bueno soma mais de 100 mil seguidores em sua página no Instagram, onde mostra a rotina ao lado do amado, viagens e cliques com a família. Atualmente, ela administra alguns empreendimentos com o esposo, incluindo a Bueno Wines, empresa de vinhos, e a Our House Orlando, propriedade da família alugada para turistas que procuram hospedagem próximo aos parques da Disney, na Flórida.

Reservados, uma das poucas vezes em que o casal falou sobre a relação foi justamente no documentário. Letícia Bueno, uma das filhas do narrador, contou que o casamento de seu pai com a empresária o deixou jovem de novo: "Ele se apaixonou. Ele fala que a gente tem a idade de quem a gente ama. Ela traz essa jovialidade para ele", disse.

Desireé também acompanha o marido durante suas viagens internacionais a trabalho, como as Copas do Mundo. "Tê-la ao meu lado é muito importante [...] ela me devolveu a vontade de viver", se derrete o locutor.

Pai de três filhos de um casamento anterior, Galvão teve apenas um herdeiro com a atual mulher, Luca Bueno, que hoje tem 22 anos e segue carreira como cineasta.

Quem foi a primeira esposa de Galvão Bueno?

A primeira esposa de Galvão Bueno foi Lúcia Ferro Costa, que morreu aos 60 anos de idade em fevereiro de 2010, vítima de câncer. Após se separar do locutor, com quem foi casada por mais de duas décadas, a mulher vivia no anonimato e quase não havia notícias suas na imprensa.

Lúcia Costa e Galvão Bueno se casaram em 1972 e permaneceram juntos até o final da década de 90, quando se divorciaram. Um dos poucos registros que existem da primeira mulher do narrador na web é uma foto do casamento dos dois, na qual o famoso, ainda jovem, aparece com um visual bastante diferente do que é conhecido, com os cabelos compridos.

Ela é mãe de três filhos de Galvão Bueno: Letícia, de 47 anos; Cacá Bueno, de 45; e Popó Bueno, de 43. Os dois mais novos são os herdeiros mais famosos do locutor, já que também seguem carreira no esporte - ambos são automobilistas.

Os casamentos de Galvão Bueno com Lúcia e Desirée são únicos relacionamentos do locutor de que se tem conhecimento. Embora seja uma das figuras mais conhecidas do país, o famoso gosta de manter sua vida pessoal privada.

