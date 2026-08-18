Glória Menezes morre no Rio aos 91 anos no Rio de Janeiro

A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Um dos nomes mais importantes da história da televisão brasileira, a artista construiu uma carreira de mais de seis décadas, com trabalhos marcantes no teatro, no cinema e principalmente na teledramaturgia. A informação sobre a morte foi confirmada pela família.

A morte de Glória acontece apenas um dia depois da despedida de outra grande dama da dramaturgia nacional. Laura Cardoso morreu na noite de segunda-feira (17), aos 98 anos, em sua casa, em São Paulo. A atriz, que também tinha uma das carreiras mais longevas da televisão brasileira, foi velada nesta terça-feira em uma cerimônia reservada a familiares e amigos.

Glória Menezes nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1934, e iniciou a trajetória artística no teatro antes de chegar à televisão. Seu primeiro trabalho em novelas ocorreu na TV Tupi, no fim dos anos 1950. Poucos anos depois, ganhou projeção nacional e passou a integrar uma geração de artistas que ajudou a consolidar a teledramaturgia brasileira.

Um dos capítulos mais conhecidos de sua carreira foi a parceria profissional e pessoal com o ator Tarcísio Meira. Os dois foram protagonistas de diversas produções e formaram um dos casais mais conhecidos da televisão brasileira. Entre os trabalhos que marcaram a trajetória de Glória estão novelas como Irmãos Coragem, Guerra dos Sexos, Brega & Chique, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Torre de Babel, Senhora do Destino e A Favorita.

No cinema, a atriz também teve participação importante. Entre seus trabalhos está O Pagador de Promessas, filme de 1962 que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ao longo da carreira, Glória Menezes recebeu diferentes homenagens e reconhecimentos por sua contribuição às artes brasileiras.

A despedida de Glória Menezes ocorre em um momento de forte comoção para a televisão brasileira. Na segunda-feira, Laura Cardoso, aos 98 anos, encerrou uma trajetória de mais de oito décadas dedicada à atuação. Pioneira da televisão, ela começou a carreira ainda adolescente, no rádio, e posteriormente passou por teatro, cinema e televisão, acumulando mais de 60 novelas.

As duas atrizes atravessaram diferentes fases da televisão brasileira e permaneceram reconhecidas mesmo depois de décadas de carreira. Laura Cardoso e Glória Menezes deixam personagens que continuam presentes na memória do público e um legado que marcou diferentes gerações de espectadores.