Celebridades

Laura Cardoso morre aos 98 anos; atriz deixa duas filhas

Além das filhas, atriz deixa três netos e um bisneto

Escrito por Anny Malagolini
laura cardoso filhas Foto: redes sociais
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A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026, em São Paulo. Considerada um dos maiores nomes da televisão brasileira, a artista teve uma longa trajetória nos palcos, no cinema e nas novelas e deixa duas filhas, Fernanda e Fátima, além de três netos e um bisneto.

Quem são as filhas de Laura Cardoso?

Fernanda e Fátima são as duas filhas que Laura Cardoso teve com o ator, roteirista, diretor e produtor Fernando Balleroni, com quem foi casada até a morte dele, em 1980. As herdeiras não são seguiram a carreira da mãe.

As duas mantiveram uma relação próxima com a mãe ao longo da vida e fizeram parte do núcleo familiar da atriz longe dos holofotes. Laura também se tornou avó de três netos e bisavó de Fernando Faria, que passou a representar a família em comunicados à imprensa sobre a saúde e, posteriormente, as homenagens à artista.

Antes do nascimento das duas filhas, Laura Cardoso viveu uma das maiores tragédias de sua vida pessoal. A atriz perdeu o terceiro filho, José, apenas três dias depois do nascimento.

Em entrevista à revista Quem, em 2012, Laura contou que inicialmente acreditava que a morte do bebê poderia ter relação com uma queda que sofreu durante a gravidez. Mais tarde, porém, soube que o problema estava relacionado à incompatibilidade do fator Rh do sangue do casal. `“Entrei no hospital com um filho na barriga e saí com os braços vazios”, relatou a atriz na ocasião.

A perda continuou sendo uma lembrança dolorosa para Laura décadas depois. No documentário Tributo, exibido pela Globo em 2024, ela voltou a falar sobre o episódio e afirmou que a experiência deixou um vazio permanente em sua vida.

Apesar da tragédia, Laura Cardoso construiu uma família ao lado de Fernando Balleroni e das filhas Fernanda e Fátima. Ao longo de quase um século de vida, a atriz também deixou uma extensa obra artística e uma trajetória marcada por personagens que se tornaram parte da história da televisão brasileira.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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