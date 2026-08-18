Por que Juliano Floss e Marina Sena separaram?

Juliano Floss anunciou nesta segunda-feira, 17 de agosto, o fim do relacionamento com Marina Sena. O influenciador e ex-BBB comunicou a separação por meio do Instagram e pediu respeito pela história que os dois construíram juntos.

Por que Juliano Floss e Marina Sena terminaram?

O motivo da separação entre Juliano Floss e Marina Sena ainda não foi revelado. Em seu comunicado, o influenciador não deu detalhes sobre o que levou ao fim do namoro e apenas afirmou que decidiu tornar a informação pública em respeito às pessoas que acompanhavam a trajetória do casal. “Em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina”, escreveu Juliano nas redes sociais.

Marina Sena também não comentou o assunto até a publicação desta matéria. Por isso, não há confirmação de que o término tenha ocorrido por uma briga, traição ou qualquer outro motivo específico.

O anúncio acontece meses depois de o casal enfrentar especulações sobre a relação. Durante o BBB 26, Juliano chegou a demonstrar preocupação com a situação do namoro enquanto estava confinado. Depois da saída do reality, porém, ele reencontrou Marina e chegou a falar publicamente sobre a importância do apoio recebido da cantora durante sua participação no programa.

Floss e Marina Sena assumiram o relacionamento em julho de 2024, depois de meses de rumores sobre um possível romance. O influenciador contou durante o BBB 26 que já estava apaixonado pela cantora antes mesmo do primeiro beijo entre os dois. A relação também chamou atenção pela diferença de idade. Marina tem 29 anos, enquanto Juliano tem 22. Apesar dos comentários nas redes sociais, os dois mantiveram o relacionamento e passaram a aparecer juntos em diferentes ocasiões.

Durante o confinamento de Juliano no BBB 26, Marina demonstrou apoio ao namorado e acompanhou sua trajetória no reality. Ele terminou a competição em terceiro lugar. Após deixar o programa, os dois se reencontraram.

Meses antes do término, Marina Sena havia comentado publicamente sobre os rumores de casamento com Juliano. Em maio, a cantora afirmou que não tinha planos de oficializar a união e falou sobre a preocupação em preservar o patrimônio que construiu ao longo da carreira.