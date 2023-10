Que dia começa Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo?

A novela "Paraíso Tropical" (2007) foi escolhida como a substituta de "Mulheres Apaixonadas" (2003) no "Vale a Pena Ver de Novo", que terá a primeira reprise na Globo desde a exibição original no horário das nove. O público poderá rever a história escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares ainda neste ano.

Paraíso Tropical começa em dezembro

A data de estreia da reprise de Paraíso Tropical ainda não foi divulgada pela Globo, mas a trama deve entrar no ar ainda neste ano, em meados de dezembro, considerando o ritmo em que Mulheres Apaixonadas está sendo apresentada. A emissora deve anunciar a estreia em breve.

O folhetim não foi tão bem aceito pelo público em sua exibição original, o que pode ser um dos motivos da demora para a reprise. Paraíso Tropical perdeu 5 pontos de audiência em comparação com sua antecessora, "Páginas da Vida" (2006), que obteve uma média de 47,08 pontos, enquanto a história das gêmeas Taís e Paula (Alessandra Negrini) fechou com 42,88 .

Apesar da trama não ter ido tão bem, um casal conquistou o público e segue rendendo memes até hoje: Olavo (Wagner Moura) e Bebel (Camila Pitanga). Os dois protagonizaram algumas cenas que viralizaram na web e são republicadas pelos fãs de novelas, mesmo após 16 anos da exibição da trama. Os bordões da garota de programa, como "catiguria", também caíram na boca do povo.

Em 2021, a novela foi reprisada no canal Viva, disponível para quem tem TV por assinatura. O folhetim também foi liberado para os assinantes do Globoplay após o término da exibição.

Paraíso Tropical deixa a lista de folhetins que nunca foram reprisados pela Globo, que ainda inclui "América" (2005) e "Salve Jorge" (2012), dois títulos muito pedidos pelos espectadores. Houve rumores de que a trama sobre tráfico humano escrita por Gloria Perez seria escolhida como a substituta de Mulheres Apaixonadas, o que não aconteceu.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A trama principal da novela acompanha as irmãs Taís e Paula, que vivem alguns dos maiores clichês das histórias de gêmeas. As protagonistas só descobrem a existência uma da outra ao longo da trama e têm personalidades opostas: uma é boazinha, enquanto a outra é má.

Paula, a mocinha, engata um romance com o empresário bem-sucedido Daniel (Fábio Assunção), que deve ser o sucessor do poderoso Antenor Cavalcanti (Tony Ramos), presidente do Grupo Cavalcanti. No entanto, Olavo, mau-caráter que também briga pela sucessão, faz de tudo para difamar o rapaz e impedir que ele fique com o cargo mais alto da companhia.

A mocinha fica em Marapuã quando Daniel volta ao Rio de Janeiro e, por ironia do destino, encontra Taís na rua, acreditando ser Paula. O rapaz fala com a moça, que o trata de forma ríspida. É nesse momento que ambas descobrem que têm uma irmã gêmea - será mostrado que a mãe das meninas vendeu ambas as bebês para comprar drogas.

Paraíso Tropical sofre uma reviravolta quando Taís decide matar Paula para assumir o lugar da irmã no dia do casamento com Daniel, mas a mocinha é resgatada por Olavo, que usa a gêmea boazinha para chantagear a mau-caráter.

A farsa será descoberta, e Taís será assassinada, deixando no ar o mistério de "quem matou?", um clássico das novelas. O desfecho do crime só é revelado na reta final.

Outro ponto da história é o romance entre o vilão Olavo e a prostituta Bebel, que trabalha no calçadão de Copacabana. Os dois se apaixonam e engatam um relacionamento que ganhou a torcida do público, mas não ficam juntos no final por conta do desfecho trágico do antagonista.