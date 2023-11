Diogo deixou o Brasil para trás e partiu para os Estados Unidos em Mulheres Apaixonadas. Com isso, Luciana (Camila Pitanga) ficou de coração partido, mas nem tudo está perdido para o casal de primos, pois o personagem de Rodrigo Santoro dará às caras novamente na trama exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Diogo volta de viagem e procura Luciana na reta final da história!

Diogo volta em Mulheres Apaixonadas?

Diogo se afasta de Mulheres Apaixonadas por várias capítulos, mas retorna na reta final do folhetim e ganha um final feliz com Luciana, seu verdadeiro amor. Primeiro, ele envia uma carta de Nova York cheia de declarações para Luciana. No texto, ele fala sobre tudo o que tem feito, mas que sente falta dela e pede que ele a encontre nos Estados Unidos.

Ao perceber que Cesar nunca vai amá-la por completo e com seus sentimentos divididos após a carta de Diogo, Luciana acaba terminando com o médico e fica solteira. No entanto, ela não abandona tudo e parte para Nova York como a carta de Diogo pede, embora não lhe falte a vontade de fazer algo do tipo.

Porém, alguns capítulos mais tarde Diogo retorna ao Brasil sem aviso. Ele aparece na porta de Luciana de surpresa e ganha um emocionante reencontro com a amada. A cena é regada a muitos beijos e o casal vai parar na cama, selando o relacionamento que eles queriam há tanto tempo.

Porém, Diogo não pretende ficar no Brasil e convida Luciana para se mudar com ele, que aceita. Pouco depois, o rapaz então informa a mãe Lorena (Susana Vieira) e a irmã Vidinha (Julia Almeida) que vai voltar aos Estados Unidos e desta vez estará acompanhado de Luciana. O casal conta que não tem intenção de se casar no papel, mas que está muito feliz, por isso pretende ficar lado a lado por décadas e ter muitos filhos.

Antes de partir para os Estados Unidos com Luciana, Diogo marca presença na formatura da Ribeiro Alves, escola comandada por sua mãe, e apresenta para Lorena seu amigo Ricardo (Reynaldo Gianecchini), um rapaz bonitão que gosta de mulheres mais velhas. Como a esta altura da história Lorena está sozinha por conta da traição de Expedito (Rafael Calomeni) com Marina (Paloma Duarte), ela logo se aproxima do rapaz e o convida para um jantar em sua casa.

Por que Rodrigo Santoro saiu da novela Mulheres Apaixonadas?

Rodrigo Santoro precisou se ausentar das gravações da novela Mulheres Apaixonadas em 2003 porque estava dando seus primeiros passos na carreira internacional. Depois de conquistar o publico com novelas e filmes no Brasil, o ator fez uma de suas primeiras pontas em Hollywood.

Ao se afastar de Mulheres Apaixonadas, o ator viajou aos Estados Unidos para gravar As Panteras: Detonando (2003), em que interpretava o bonitão Randy Emmers. A participação foi pequena e ele não chegou a ter falas. Depois deste projeto, ele retornou ao Brasil e gravou algumas cenas de Diogo para a reta final da novela de Manoel Carlos.

Na mesma época, ele apareceu em outro projeto internacional, Simplesmente Amor (2003), em que teve mais espaço do que As Panteras e era interesse romântico da personagem Sarah (Laura Linney). Depois disso, ele atuou em mais alguns trabalhos no Brasil, como A Dona da História e Hoje é Dia de Maria (2005), e fez sucesso com uma obra de Hollwood, o filme 300 (2006), em que interpretou o vilão Xerxes. O ator então se dividiu entre obras nacionais e internacionais do cinema e televisão nos anos seguintes, mas ficou longe das novelas por 12 anos.

Após Mulheres Apaixonadas em 2003, Rodrigo Santoro só fez um folhetim novamente em 2016, quando aceitou participar de Velho Chico. Ele trabalhou na primeira fase da novela de Benedito Ruy Barbosa, como o coronel Afrânio de Sá Pereira, que depois passou a ser papel de Antônio Fagundes na segunda fase.

