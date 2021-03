Com covid, Paulo Gustavo é entubado; entenda a situação do ator

O ator Paulo Gustavo precisou ser entubado no último sábado (20), por conta de seu estado de saúde em consequência do contágio do covid-19. Neste domingo (21), a assessoria do astro de “Minha Mãe é uma Peça” emitiu um comunicado oficial sobre o assunto e deu mais informações sobre como o ator está.

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, fez uma publicação no Instagram para falar sobre a saúde do ator, além de agradecer o apoio dos amigos.

Como Paulo Gustavo está?

Internado há mais de uma semana, desde o dia 13 de março, em um hospital do Rio de Janeiro, o carioca precisou de intubação. Em nota, a assessoria do ator informou: “a assessoria do ator Paulo Gustavo confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura”.

O comunicado da equipe de Paulo Gustavo também relatou: “todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação”.

Thales Bretas falou sobre marido em publicação

O dermatologista casado com Paulo Gustavo publicou uma foto ao lado do ator na madrugada desta segunda-feira (22) e falou sobre como está esperançoso e confiante que Paulo melhorará. Thales Bretas também aproveitou a publicação para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido.

“Hoje o amor a minha vida Paulo Gustavo tomou mais um passo na cura da infecção pelo covid-19. Foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava. Estou calmo, confiante e tenho certeza que será um passo importante pra melhora completa do nosso guerreiro! Ele que é jovem, saudável, sem comorbidades e super cuidadoso, está passando por isso. Peço por favor que tomem muito cuidado, redobrem as medidas de segurança, porque essa infecção é uma loteria e mais pessoas não merecem sofrer. Peço que continuem as correntes de oração e energia, que com certeza estamos recebendo! Tenho muita fé e sei que já já ele estará alegrando a minha vida e a de muita gente por aí novamente”, escreveu.

“Não consigo responder a todos os amigos que, tenho certeza, só tem mensagens de carinho, afeto e torcida! Mas agradeço aqui a todos e peço que continuem orando, que a cura tá chegando! E orem por todos com covid, que essa doença não é nem nunca foi uma gripezinha”, completou o marido de Paulo Gustavo.