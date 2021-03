BBB21: Sarah usa máscara e volta a zombar da Covid-19 no Brasil

Enquanto o Brasil se aproxima das 300 mil mortes por Covid-19, confinada no BBB21 e protegida, Sarah voltou a zombar da doença. Na noite deste domingo (21/3), a sister estava no quarto cordel quando pegou uma máscara de dentro da bolsa e declarou que usaria na edição ao vivo de hoje.

Sarah zomba da Covid-19 no BBB21

A sister se produzia para a formação do oitavo paredão, quando resolveu pegar uma máscara e brincar com pandemia de Covid-19. Direcionando para João Luiz e Gilberto que estavam no cômodo da casa mais vigiada do Brasil, a analista em marketing disse que a pandemia e as medidas de proteção contra o coronavírus viraram uma piada para ela, já que se encontra confinada e não precisa usar máscara.

“Vou entrar assim hoje no ao vivo, isso tá aqui desde o meu primeiro dia e aí eu não tirei (risos) Virou até piada pra gente, porque tem tanto tempo que a gente não usa (…) Pensando nas vítimas do covid (risos)”, disse.

Isso já passou dos limites. Acho que o Tiago poderia interferir e falar que: NÃO É LEGAL DEBOCHAR DE MILHARES DE PESSOAS QUE MORRERAM PARA O COVID-19. Essa Sarah é NOJENTA. Eu to com pavor da cara dela e das coisas que ela diz. #BBB21 pic.twitter.com/4AGOdllnYO — emer (@emerzou) March 21, 2021

Não é a primeira vez

Durante a festa do líder Fiuk, Sarah zombou da pandemia de Covid-19 em uma conversa com Arthur. A sister disse que ia para festas durante o auge da pandemia no Brasil e que tem vários vídeos que enviou para a produção do reality show que não postaria em suas redes sociais.

“Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: ‘a pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?’. Eu disse: ‘uai, eu não tô sentindo é nada. Posso falar? Eu não peguei Covid porque Deus me ama’”, contou ela, aos risos, revelando que a produção do BBB21 a estranhou pelo fato de enviar vídeos em que estava em festas durante a pandemia.

Após a repercussão negativa, a equipe de Sarah emitiu um comunicado. “Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social – independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância “Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste”, disse.

Pandemia de Covid-19 no Brasil

Em tempo, o Brasil registrou 1.259 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas no país para 294.115.. Ao todo, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa, 11.996.442 pessoas já foram infectadas pelo coronavíru no país. Há 23 dias, o país registrou o número de mortes acima de 2 mil.