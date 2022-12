Como Messi conheceu sua esposa? A curiosa história do jogador e Antonella Roccuzzo

Como Messi conheceu sua esposa? A curiosa história do jogador e Antonella Roccuzzo

Dentro dos gramados, Lionel Messi tem uma postura séria. Fora dele, é divertido e faz questão de mostrar todo o carinho e amor que tem por sua esposa Antonella Roccuzzo e os três filhos. Fotos dos pombinhos estampam as redes sociais do jogador do PSG. Conheça a história de amor de Lionel e Antonella e saiba como eles se conheceram.

Como Messi e Antonella Roccuzzo se conheceram?

A história de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo se parece muito com a de um roteiro de filme romântico de Hollywood. Mas trata-se da verdadeira história de como os pombinhos começaram a namorar.

Antonella e Messi moravam em Rosário, na Argentina. Os dois se conhecem desde os cinco anos de idade pois o primo de Antonella, Lucas Scaglia, era amigo de Messi e companheiro no time de futebol. O jogador argentino, inclusive, fazia questão de visitar o colega justamente para ver e conversar com a garota.

Aos 13 anos, Lionel mudou-se para Barcelona após ser contratado para jogar pelo clube espanhol, mas continuou a nutrir o carinho pela amiga. Foi em 2007 que um trágico episódio aproximou os dois. Antonella perdeu uma amiga e Messi voltou para a Argentina para ajudar e consolar a amiga, segundo o jornal The Sun. Desde então, eles não se desgrudaram mais.

Em 2017, em uma bela e formosa cerimônia em Rosário, se casaram com a presença de amigos e familiares em um complexo hoteleiro.

Quem é Antonella Roccuzzo?

Antonella nasceu em Rosário, terceira maior cidade da Argentina. Na universidade, a jovem escolheu cursar Odontologia, mas se interessou por Comunicação Social e decidiu mudar o curso.

Hoje, Antonella coloca em prática todo o aprendizado para trabalhar com marcas como Alo Yoga, Technogym e Adidas. A esposa de Messi também trabalha como modelo para marcas de moda, como a Dolce & Gabbana.

Em 2016, segundo o jornal The Sun, Antonella assinou um contrato de modelo com a grife argentina Ricky Sarkany.

Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagra, Antonella mostra o dia a dia com a família, Messi e os três filhos, em cliques especiais. Ela também compartilha seus trabalhos, campanhas e imagens de viagens com o amado e a bela família.

Quantos filhos tem Lionel Messi?

O casal argentino Lionel Messi e Antonella Roccuzzo tem três filhos: Thiago, Mateo e Ciro.

Thiago é o primogênito da família Messi. Com apenas 10 anos, ele já mostra toda a personalidade durante entrevistas ao lado da família ou até mesmo vídeos e cliques publicados no Instagram. Ele nasceu em Barcelona no dia 2 de novembro de 2012.

Já Mateo é o filho do meio, com 7 anos. A sua data de nascimento é 11 de setembro de 2015. Ciro é o pequeno da família, com 4 anos de idade, nascido em 10 de fevereiro de 2018.

A família está sempre unida, seja em Barcelona, Argentina, Paris ou em viagens ao redor do planeta. Cada um tem uma personalidade diferente. Em entrevista ao portal Tyc Sports, Messi falou sobre a relação dos filhos com o futebol e disse que Thiago não é muito ligado ao esporte, enquanto Mateo tem um lado divertido e engraçado. Ciro, no entanto, vai à escola pela primeira vez.

