Quantas finais de Copa do Mundo a Seleção da Argentina tem?

Terceira colocada no ranking de seleções da FIFA, a Argentina coleciona recordes e momentos por toda a história do futebol. Ídolos como Maradona, Messi, Crespo, Gabriel Batistuta e Simeone trouxeram glórias aos torcedores argentinos. Mas quantas finais de Copa do Mundo a Argentina disputou? Quantos títulos coleciona?

Na Copa do Mundo de 2022, a Argentina conquistou a classificação para a final contra a França.

Quantas Copas do Mundo a Argentina jogou?

Quinze vezes campeã da Copa América e bicampeã olímpia, a seleção da Argentina é figurinha carimbada no quadro de participantes da Copa do Mundo da FIFA. Em toda a história do torneio, Argentina participou de 18 edições, ficando fora apenas em quatro oportunidades nos anos de 1938, 1950, 1954 e 1970.

No ano de 1938, na França, a equipe argentina mostrou interesse em participar da competição, mas simplesmente desistiu de viajar assim como o Uruguai.

Mais tarde, em 1950 no Brasil, os argentinos boicotaram a edição após, segundo a ESPN, acompanhar os principais talentos como Alfredo Di Stefano jogar um campeonato não reconhecido pela FIFA após uma greve de atletas na Argentina dois anos antes. Em 1954, novamente os hermanos boicotaram o torneio, desta vez na Suíça.

Em 1970, no México, a Argentina não se classificou e por isso ficou fora.

Argentina disputou quantas finais de Copa do Mundo?

Por toda a história da Copa do Mundo, a Argentina disputou seis finais do torneio, incluindo a classificação na Copa do Mundo do Catar em 2022 contra a França.

O time levantou o troféu dourado duas vezes, nos anos de 1978 e 1986 com Maradona no comando. Nas outras quatro vezes passou raspando e ficou apenas com o vice.

Vice-campeão em 1930

Em 1930, a FIFA realizou a primeira edição da Copa do Mundo da história. O Uruguai foi o escolhido para receber a competição entre as 13 seleções do futebol. Naquele ano, participaram Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Peru, Romênia, Paraguai e Uruguai.

Pelo grupo A, os hermanos avançaram em primeiro lugar com 6 pontos. Na semifinal ganhou dos Estados Unidos por 6 a 1, alcançando assim a vaga na final contra o Uruguai.

No Estádio Centenário, os anfitriões venceram por 4 a 2, com gols de Dorado, Cea, Iriarte e Castro.

Campeão mundial em 1978

Quarenta e oito anos depois, foi a vez da Argentina receber a Copa do Mundo. Confiante, a seleção sul-americana terminou em segundo lugar no grupo A da primeira fase.

Na segunda fase, ficou em primeiro lugar com cinco pontos. Na terceira e última fase, ganhou da Holanda por 3 a 1 na prorrogação para levantar o primeiro troféu dourado no Mundial de seleções.

#Efemérides A 4⃣4⃣ años de la gloria eterna ⭐️ Un día como hoy, pero en 1978, @Argentina 🇦🇷 obtuvo por primera vez en su historia la Copa del Mundo 🏆🙌. pic.twitter.com/TVhGsNfA1w — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 25, 2022

Campeão do mundo em 1986

O sucesso da Argentina se repetiu no México, em 1986. A estrela de Maradona brilhou e o time argentino conquistou o segundo título na competição.

No grupo A, o elenco sul-americano avançou em primeiro lugar com cinco pontos. Nas oitavas de final ganhou do Uruguai, da Inglaterra nas quartas e da Bélgica na semifinal. Na decisão pela taça, a Argentina bateu a Alemanha Ocidental por 3 a 2, com gols de Brown, Valdano e Burruchaga.

Relembre o jogo contra a Inglaterra, nas quartas de final, com histórica campanha de Maradona.

#Efemérides 🧐 Se cumplen 36 años del 2-1 ante #Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en el Mundial de 1986 con los dos históricos goles de Diego #Maradona 🔟. 🎥🇦🇷 Revivimos el Gol del Siglo desde el ángulo que quieras verlo, ¿nos emocionamos juntos otra vez? 😢 pic.twitter.com/VFwPXDId6q — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 22, 2022

Derrota para a Alemanha em 1990

O sucesso da Argentina continuou até o início dos anos 90. Desta vez, na Itália, a equipe chegou com garra para disputar a edição.

Na fase de grupos, o elenco garantiu-se em terceiro lugar com três pontos, mas se classificou para o mata-mata. Pelas oitavas de final venceu o Brasil, depois a Ioguslávia nas quartas e a Itália por pênaltis na semifinal.

Pela decisão do troféu, em 8 de julho, em Roma, esbarrou na Alemanha Ocidental novamente. Porém, foram os alemães quem levaram a melhor por 1 a 0.

Relembre os melhores momentos.



Final contra Alemanha em 2014

Pela terceira vez na história da Copa do Mundo, Alemanha e Argentina se enfrentaram em final de Copa do Mundo da FIFA. Desta vez, a competição foi no Brasil, no Estádio do Maracanã, o templo do futebol.

Com nove pontos em três vitórias, a Argentina se classificou em primeiro no grupo F. Nas oitavas de final passou pela Suíça, depois a Bélgica nas quartas de final e a Holanda nos pênaltis durante a semifinal.

Na decisão, em 13 de julho de 2014, reencontrou a Alemanha. O primeiro tempo foi cheio de grandes emoções para os dois lados. Messi e Higuain tiveram chances claras de gol, mas pecaram na finalização. No segundo tempo, Mario Gotze substituiu Ozil e acertou em cheio a rede dos hermanos para garantir o quarto troféu por 1 x 0.

Relembre o gol de Gotze na final em 2014.

Argentina na final da Copa do Catar em 2022

Pela sexta vez na história, a Argentina está na final da Copa do Mundo da FIFA. Desta vez, vai enfrentar a França, atual campeã do mundo com duas estrelas no uniforme.

Na fase de grupos a Argentina bateu o México e a Polônia, mas perdeu para a Arábia Saudita na estreia. Mesmo assim se garantiu em primeiro lugar. Nas oitavas de final passou pela Austrália (2x1), depois a Holanda nos pênaltis (3x4) e por fim a Croácia na semifinal (3x0).

A final contra a França no Catar será disputada no domingo, 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail.

