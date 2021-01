Confira bastidores do término de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão

Chegou ao fim o casamento de Marina Ruy Barbosa, de 25 anos, e Alexandre Negrão, de 35. O trabalho e a distância foram apontados como fatores para a decisão, de acordo com a assessoria de imprensa da atriz. Os dois estão arrasados, segundo o jornal Extra, que ouviu fontes sobre os bastidores da separação.

Quais são os bastidores da separação de Marina Ruy Barbosa?

A distância, apontada como um dos problemas, não é recente. Após três meses de casamento, realizado em 2017, Alexandre Negrão comunicou que iria se mudar para Fortaleza, no Ceará, para dirigir a empresa de energia eólica da família. Na época, Marina Ruy Barbosa estava reformando a casa no Rio de Janeiro. “Naquele momento, ela não assimilou que ele estava dizendo que os dois não iriam viver realmente juntos, na mesma casa, como qualquer casal em início de vida”, comentou ao jornal uma pessoa próxima do ex-casal.

Depois, veio a separação de José Loreto e Débora Nascimento, que causou polêmica ao colocar a atriz como possível pivô. “A família do Xande nunca viveu nada parecido. Ricos e discretos, eles não gostaram dessa publicidade negativa”, contou outra amiga. Marina teria transformado suas redes sociais em perfis mais profissionais e comerciais para evitar mais exposição pessoal.

No fim do ano passado, Alexandre e o sogro contraíram Covid-19 e, assim, Marina ficou afastada novamente. Passou o Natal e o Réveillon com os pais dela no Rio, enquanto ele estava com a família entre São Paulo e a ilha que tem em Paraty, no Rio de Janeiro. Depois disso, a publicação informou que eles tiveram uma conversa final sobre o assunto.

“Os dois estão arrasados. Não param de chorar. Ele voou para o Ceará, ela está na casa dela no Rio”, diz um amigo, que aposta numa volta: “Eles se gostam muito, têm carinho. Ninguém se casa como os dois e pensa em separar. Mas vai depender mais dele do que dela. Na verdade, eles estão separados há muito tempo. Só não tinham percebido”, opinou outra fonte.

Como foi o anúncio do fim do casamento ?

“Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos. O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação. Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão. A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento. Mas em respeito ao público e à imprensa – que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio -, resolveram anunciar que estão separados”, disse a assessoria de imprensa.

“O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando, mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto. Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos”, informou a nota.