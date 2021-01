Escândalo e briga: o casamento de Camila e Edu em Laços de Família

Laços de Família, atualmente exibida no Vale a Pena Ver de Novo, caminha para dois dos seus principais desfechos: o casamento de Camila (Carolina Dieckmann) e Edu (Reynaldo Gianecchini), e a revelação da verdadeira profissão de Capitu (Giovanna Antonelli). As cenas devem ir ao ar nas próximas semanas, e para relembrar a memória do publico, vamos relembrar o polêmico casamento de Camila e Edu em Laços de Família.

Após se interessar e investir no então namorado de sua mãe Helena (Vera Fischer), Camila conseguirá com que Edu se apaixone por ela e de forma relâmpago os dois engatam um namoro em. Pouco tempo depois, ela engravida do ex da matriarca e, juntos, organizam um casamento com direito a muito luxo. Mas, nem tudo ocorrerá da forma perfeita que o casal espera.

Casamento de Camila e Edu em Laços de Família

a trama começa a ganhar contornos às vésperas do casamento. Íris (Deborah Secco) estará de saída da casa de Helena quando Edu abrirá a porta e os dois iniciarão um diálogo rápido. Na ocasião, a irmã mais nova da protagonista provocará o noivo da rival. Edu, por sua vez, desejará que ela encontre o amor da sua vida.

Na sequência em Laços de Família, Íris deixará a casa da irmã e seguirá para o apartamento de Capitu, onde Ema (Walderez de Barros) dá os retoques finais no vestido de noiva de Camila. A mãe de Capitu então pedirá para que Íris entre no quarto da filha para experimentar o vestido da rival que está atrasada para a prova final antes do casamento.

Já vestida de noiva, Íris vai à sala de estar e Camila toca a campainha no exato momento. Ao entrar no apartamento, a filha de Helena se deparará com a inimiga usando o seu vestido. “O que essa infeliz está fazendo com o meu vestido? Tire esse vestido imediatamente Íris ou eu te mato”, esbravejará Camila. “Nossa, eu só estava querendo colaborar”, provocará Íris.

Camila então partirá pra cima de Íris, quando a rival pegará uma tesoura. “Quieta se não quem te mata sou eu!”. dirá. Percebendo que Camila não a obedeceu, Íris cortará o vestido em pequenos pedaços. “Olha só o que que eu posso fazer com o seu lindo vestidinho. Como será que você vai ter que entrar na igreja? Aos farrapos, talvez”, dirá ela, enquanto corta o tecido.

Logo depois, Camila começará a passar mal e Ema pedirá para que uma amiga costureira chame Helena no apartamento ao lado. Com a chegada da protagonista, Íris sai do quarto de Capitu já sem o vestido e finge demência. “Não tem jeito mesmo, né? Todas as vezes que eu tento ser legal, simpática, acontece isso. Tudo bem. Você que se dane, experimente você sozinha. Nunca mais tento fazer as pazes com você”, dirá ela, enquanto se despede de Ema e tenta deixar o apartamento. No entanto, Helena se revoltará e exigirá explicações.

“Você também não tinha nada que se oferecer pra experimentar o vestido”, exclamará Helena. “Eu só quis ser legal, simpática. Mas, se vocês não querem eu não ajudo em mais nada “, responderá Íris, enquanto Camila chora nos braços de Edu após a confusão com a tia.

Segredo de Capitu é revelado

Dias depois, acontece o casamento entre Camila e Edu. Já casada com o galã da novela de Manoel Carlos, a estudante de psicologia vai jogar o buquê de flores e Capitu terá o feito de pegá-lo. No entanto, Clara (Regiane Alves) não vai gostar nada da ideia de ver sua concorrente e amor de infância do seu ex-marido Fred (Luigi Baricelli) ser indicada como a próxima a se casar. Ela partirá pra cima de Capitu e destruirá o buquê de flores. Logo em seguida, revelará que a rival é uma garota de programa.

“Por que você fez isso?”, questionará Capitu. “Porque você não presta”, responderá a ex de Fred. “Invejosa”, provocará a filha de Ema. “Se faz de santinha, todos pensam que você é um anjo. Mas agora todos vão ficar sabendo o que você faz de verdade”, dirá Clara, ao ameaçar contar que Capitu é garota de programa. “O que você vai fazer?”, questionará a amiga de Camila. “Espera, espera pra ver”, intimará Clara, que em seguida subirá no palco da orquestra e contará para todos os convidados sobre a profissão de Capitu.

“Essa mulher que se meteu entre nós numa festa familiar, é uma garota de programa. Não devia está aqui entre as moças honestas, sérias. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. A madrinha desse casamento, a mãe de família, a boa moça. Não passa de uma garota de programa, uma prostituta”, disparará Clara, deixando todos chocados.

A essa altura, Camila e Edu já estarão a caminho da lua de mel e não vão presenciar o escândalo rolar na festa de casamento. Mas, Ema, mãe de Capitu, ficará chocada e desmaiará na festa. “Eu não posso acreditar, eu não posso”, dirá a costureira, antes de cair nos braços do marido.

No casamento de Camila e Edu em Laços de Família, Ema será atendida pela médica Aline (Ana Carbatti) que estará no casamento como convidada. Enquanto isso, Miguel (Tony Ramos), tirará Capitu do salão e a levará para os bastidores da festa.

Clara x Capitu – casamento de Camila e Edu em Laços de Família

Capitu dará de cara com Clara sendo repreendida por Fred por causa do show dado no salão de festas. “Não sabia que vocês estavam aqui”, dirá Miguel, que estará consolando Capitu. “Tudo bem Miguel, mas faz o favor. Tira essa mulher daqui, leva ela pra bem longe daqui, longe da minha família. Joga ela na rua, que aliás, é o lugar que ela tem que tá”, dirá Clara.

Miguel então pegará no braço de Capitu para levá-la a outro local, quando Clara novamente provocará a rival. “E cuidado viu Miguel, você sabe como são as prostitutas. Elas fazem de tudo pra se dar bem”. Fred, repreenderá a ex com um clássico ‘cala a boca’, mas Clara insistirá em denegrir a inimiga.

“Ué, eu tô mentindo aqui? Não. A mentirosa é ela. Ela que enganou todo mundo, ela que se fez passar por menina moça. Enganou os pais, os amigos, enganou todo mundo. E além do mais, quis destruir uma família. A minha família. Você tirou meu marido de casa, você deixou a minha filha sem pai”, acusará. Fred tentará calar a ex, mas tudo será em vão.

“Não tenho mais nada a dizer. Só acho um absurdo vocês ficarem defendendo essa mulher, protegendo essa mulher. Uma pessoa que não tem escrúpulos, que não devia entrar em uma igreja, ser madrinha um casamento, de uma união. Uma mulher que vende o corpo por dinheiro, não merece nada. Não merece atenção, não merece ter uma família, não merece nada. Eu tenho pena do seu filho, não merece uma mãe como você. Eu espero que amanhã quando tudo mundo ficar sabendo realmente quem você é, algum Juiz tire o Bruninho de você. Vagabunda não devia ter filhos”, disparará Clara, que em seguida tomará uma bofetada no rosto.

Capitu e Clara entrarão em embate físico enquanto Miguel e Fred tentarão afastar as duas. “Você pode falar o que você, agora sobre o meu filho não”, gritará Capitu durante o barraco. “Você vai ficar sem o Fred, sem o seu filho, você ficará na sarjeta”, responderá Clara.

Sem dúvidas, são cenas preciosas de Manoela Carlos.