Conheça a história de como Roberto Carlos perdeu a perna

Um fato curioso que deixa muita gente de boca aberta é o cantor Roberto Carlos perdeu uma das pernas ainda na infância, nos anos 40. O cantor sofreu um acidente e precisou esperar até a adolescência para receber uma prótese. Conheça a história.

Relacionado: Roberto Carlos é casado?

Como Roberto Carlos perdeu a perna na infância?

Roberto Carlos perdeu a perna direita em um acidente de trem que sofreu na infância. O jornalista, professor universitário, historiador e biógrafo Paulo Cesar de Araújo revelou no livro Roberto Carlos em Detalhes, de 2006, que tudo aconteceu no dia 29 de junho de 1947.

Roberto Carlos vivia em Cachoeiro de Itapemirim, município do Espírito Santo, e tinha 6 anos na época. A cidade estava celebrando o dia de São Pedro, feriado católico, e por isso desfiles, discursos, apresentações musicais e outros eventos enchiam as ruas.

Ainda segundo o livro, o rapaz deixou sua casa na manhã daquele dia e seguiu com a amiga Eunice Solino, conhecida como Fifinha, a caminho dos desfiles. O local em que a dupla ficou era entre uma rua e a linha férrea da cidade. Enquanto uma locomotiva passava por lá, o futuro músico acabou tropeçando e caindo na linha férrea.

O jovem ficou preso embaixo de um dos vagões e ficou com a perna direita imprensada sob rodas de metal. De acordo com Paulo César de Araújo, o nome do maquinista era Walter Sabino e ele freou o trem logo após o acidente. Rapidamente uma multidão se juntou ao redor do local e Roberto Carlos foi retirado com dificuldade de debaixo do vagão em que ficou preso.

Renato Spíndola e Castro, homem da cidade que trabalhava no Banco de Crédito Real, levou Roberto Carlos até o hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro em seu carro e o menino sobreviveu.

Muita gente não percebe que o cantor perdeu a perna direita por causa da prótese que usa. Porém, até os 14 anos de idade, o cantor só tinha uma muleta para ajudá-lo a se locomover após o acidente.

O jornalista e escritor Nelson Motta entrevistou em 2021 Roberto Carlos para um filme que preparou sobre o cantor, que lhe contou mais detalhes sobre o assunto. Após o papo com o cantor, ele revelou em entrevista a Washington Olivetto que o hoje artista comentou que só conseguiu uma prótese aos 14 anos de idade.

"Ele contou que com 13/14 anos ele não tinha prótese na perna. Era aquela calça com alfinetinho ali e a muleta. Ele ia para o colégio, brincava, era totalmente... mas aos 14 anos, o pai dele ouviu falar que no Rio havia um médico no exército que fazia prótese, talvez. Ele foi lá com o pai aos 14 e não deu em nada. Foi em outro hospital e não conseguiu. No terceiro hospital, eles ouviram falar de um médico alemão. O fato é que o cara era um craque. O alemão botou uma bola de tênis para amenizar e construiu uma prótese para o Roberto", contou Nelson Motta.

O jornalista também revelou quais foram as primeiras experiências de o cantor após ganhar a prótese. O cantor primeiro foi para a praia, correu, tropeçou e se divertiu. No dia seguinte, foi a um baile e dançou a noite inteira.

Confira o vídeo com os detalhes da entrevista:

Leia também

Que horas começa o Especial Roberto Carlos hoje e como assistir online em 2022