Daniella Grace: conheça a modelo apontada como namorada de Anitta

2021 começou agitado para a Anitta, de 27 anos. Segundo fãs, a cantora está namorando a modelo e atriz Daniella Grace, que já foi affair do jogador Cristiano Ronaldo. Na rede social, a loira tem aparecido constantemente ao lado da intérprete do hit ‘Modo Turbo’, e isso parece ter causado um frenesi nos fãs e seguidores.

Anitta está com novo amor?

Se depender dos fãs essa pergunta já tem uma resposta e ela é sim. Após se apresentar no réveillon da Time Square, em Nova York, Anitta resolveu viajar ao lado de Daniella e também da editora de moda Janelle Roneè, para curtir as férias em Aspen, Colorado, nos Estados Unidos. O possível romance começou a surgir através dos fãs e rapidamente a imprensa brasileira noticiou. Ou seja, se os fãs estiverem certos, a torcida das duas já é grande.

Nas redes sociais, alguns fãs de Anitta estão até shippando os nomes das duas. Aniella – uma junção de Anitta com Daniella. A cantora que já revelou publicamente que é bissexual, tem utilizado sua rede social do Instagram para registrar momentos ao lado da modelo.

Danielle Grace e Cristiano Ronaldo

Daniella Grace, de 30 anos, é atriz e modelo norte-americana e em 2016, teve um affair com o jogador Cristiano Ronaldo. Segundo sites que apontam ela como namorada de Anitta, afirmam que ela é conhecida por colecionar romances com atletas da mídia. De ascendência italiana e portuguesa, a modelo já foi vista algumas vezes em Lisboa, e já se hospedou em um dos hotéis preferidos do craque de futebol.

Em 2018, a modelo namorou o goleiro alemão Loris Krius, que atuava no elenco do Liverpool. Ela também já viveu um romance com o jogador de basquete Blake Griffiny, estrela da NBA, e o ciclista Taylor Phinney.

Sobre Danielle Grace

A modelo que é apaixonada por snowboard tem um blogue, ‘With Style and Grace’, onde escreve sobre desafios profissionais e viagens. Nas redes sociais, ela compartilha momentos, registros com os fãs e seguidores. Até mesmo Anitta já consta na galeria de imagens do Instagram da loira. Se é um casal ou não, o fato é que os fãs já estão eufóricos com um possível romance entre as duas.

