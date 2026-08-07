Danilo Mesquita novelas: conheça a carreira do ator

Danilo Mesquita voltou aos holofotes nesta semana por um motivo que vai além da televisão. O ator, conhecido por trabalhos em novelas da Globo e produções de streaming, estaria vivendo um romance com Anitta. Aos 34 anos, Danilo Mesquita tem uma carreira marcada por novelas, séries, filmes e também pela música.

Novelas de Danilo Mesquita

A estreia do ator Danilo Mesquita em novelas aconteceu em I Love Paraisópolis, em 2015. Depois, o ator passou por Rock Story, Segundo Sol e Éramos Seis, construindo personagens de perfis diferentes ao longo da carreira.

Em Rock Story, Danilo interpretou Nicolau Sabóia, personagem ligado à trama jovem da novela. Já em Segundo Sol, exibida em 2018, ganhou um papel de maior destaque como Valentim Figueira Falcão, filho de Beto Falcão, personagem vivido por Emílio Dantas. No ano seguinte, o ator integrou o elenco de Éramos Seis, uma das novelas mais conhecidas de sua trajetória. Na produção, viveu Carlos Lemos, filho de Dona Lola, interpretada por Glória Pires.

Depois de se dedicar também ao cinema, às séries e ao teatro, Danilo continuou ampliando sua atuação em produções para plataformas de streaming. Entre seus trabalhos estão 3%, Spectros, Dates, Likes & Ladrilhos e Amor da Minha Vida.

Em 2026, o ator aparece em novos projetos, entre eles a segunda temporada de Amor da Minha Vida e o filme O Advogado de Deus.

Nascido em Salvador, na Bahia, Danilo Mesquita Santos de Oliveira começou a se aproximar do mundo artístico ainda na adolescência. Antes de seguir pela atuação, chegou a jogar futebol e foi descoberto por um olheiro aos 17 anos, durante uma partida. O convite para fazer um teste em uma agência de modelos acabou abrindo caminho para a carreira artística.

Depois de se mudar para o Rio de Janeiro, o baiano conseguiu seu primeiro trabalho em uma novela em 2015, quando integrou o elenco de I Love Paraisópolis, da Globo. No ano seguinte, passou por produções de diferentes emissoras e plataformas, incluindo 3%, da Netflix, e Os Dez Mandamentos, da Record.

O reconhecimento veio especialmente com personagens em novelas como Rock Story e Segundo Sol. Em Rock Story, interpretou Nicolau, enquanto em Segundo Sol viveu Valentim Figueira Falcão, um dos personagens de destaque da trama.

Em 2019, Danilo esteve em Éramos Seis, novela da Globo na qual interpretou Carlos Lemos, filho de Dona Lola, personagem de Glória Pires. A produção ajudou a consolidar o ator no elenco de novelas da emissora.

Além da televisão, Danilo também construiu uma trajetória no cinema e no streaming. Ele participou de Ricos de Amor, lançado em 2019, e voltou a interpretar Teto em Ricos de Amor 2, de 2023. Também esteve em Spectros, Dates, Likes & Ladrilhos, Sutura e Amor da Minha Vida.

A carreira mais recente inclui ainda Amor da Minha Vida – Temporada 2, de 2026, e o filme O Advogado de Deus, no qual interpreta Alberto.

Danilo Mesquita está solteiro?

Até o momento, Danilo Mesquita não confirmou publicamente um relacionamento com Anitta. A informação de que os dois estariam vivendo um romance foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, que relatou que o ator e a cantora foram vistos em clima de intimidade durante o show de Djavan, no Rio de Janeiro.

O possível romance ganhou repercussão justamente porque Danilo vinha mantendo a vida pessoal longe dos holofotes. Antes da aproximação com Anitta, o ator teve relacionamentos conhecidos publicamente, entre eles com a cantora Bruna Araújo e com a atriz Amanda Grimaldi.

Também há registros de um relacionamento mais recente com a empresária Domênica Dias. Com a nova informação divulgada nesta sexta-feira (7), porém, o status amoroso do ator voltou a despertar a curiosidade do público.

Até agora, não há confirmação oficial de namoro entre Danilo Mesquita e Anitta. Por isso, o envolvimento deve ser tratado como um romance apontado por fontes e pela imprensa, e não como um relacionamento assumido publicamente pelo casal.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, os dois foram vistos em clima de intimidade durante um show de Djavan, realizado no último domingo (2), no Rio de Janeiro.

A cantora teria aproveitado uma folga após a estreia da Equilibrium Tour, em Porto Alegre, para acompanhar o ator e a família dele no evento. As informações apontam para uma aproximação entre os dois, mas, até o momento, não houve uma confirmação pública do relacionamento por parte de Anitta ou Danilo.