De Marquezine a Gagliasso: veja atores que foram para a Netflix

Bruna Marquezine é a nova contratada da Netflix. A parceria foi anunciada na segunda-feira (23), após outros famosos terem migrado dos canais de TV aberta para a plataforma de streaming. Ainda não foram confirmados os futuros trabalhos da atriz, mas deve estrelar duas séries em breve, incluindo uma ao lado de Manu Gavassi.

Quais atores firmaram contrato com a Netflix?

Assim como Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Kéfera e Manu Gavassi passaram da TV Globo para a empresa. Maisa e Larissa Manoela deixaram o SBT e garantiram contratos de filmes. Aliás, “Modo Avião”, primeiro estrelado por Larissa na Netflix, foi lançado em janeiro e, segundo dados divulgados em março, foi reproduzido por 28 milhões de contas ao redor do mundo, o que garantiu o posto de filme em língua não inglesa mais visto da plataforma de streaming. Confira detalhes:

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine não renovou contrato com a Globo e anunciou que está na Netflix, na segunda-feira (23). No Instagram, publicou foto usando boné, crachá e bolsa com o nome da plataforma da streaming.

Ainda não foi divulgado detalhes sobre a parceria, mas já há comentários sobre dois possíveis trabalhos. Um deles seria “Conquest”, uma série internacional parcialmente gravada em São Paulo, que contaria com Keanu Reeves. “Condom Ladies” deve trazer Bruna com a amiga Manu Gavassi.

Manu Gavassi

Depois de participar do BBB 21 da Globo, Manu Gavassi anunciou novo trabalho com a Netflix. No início deste mês, publicou alguns vídeos nas redes sociais mencionando a série “Condom Ladies”, que deve contar com Bruna Marquezine no elenco.

Bruno Gagliasso também está na Netflix

Bruno Gagliasso deixou a Globo e anunciou a parceria com a Netflix em dezembro do ano passado. O novo trabalho deve ser gravado na Europa, segundo informação da esposa do ator, Giovanna Ewbank. “Ele está praticando o espanhol porque vai gravar uma série na Espanha”, afirmou em vídeo do seu canal no YouTube, o Gioh.

Maisa

Depois de pedir demissão do SBT em outubro, Maisa Silva anunciou um trabalho para a Netflix. Comandou o Festival Tudum, da plataforma de streaming, realizado em novembro. No ano passado, a jovem assinou um contrato de três anos e três longas, sendo o primeiro “Um Pai no Meio do Caminho”, baseado na obra da escritora Thalita Rebouças.

Larissa Manoela já lançou filme com a Netflix

Larissa Manoela também deixou o SBT, no fim do ano passado. De lá para cá, assinou com a Globo e firmou contrato de três filmes com a Netflix. O primeiro deles, “Modo Avião”, estreou em janeiro. “Lulli” é o nome do próximo e contará a história de uma estudante de medicina que toma um choque em uma máquina de ressonância magnética e começa a ouvir os pensamentos das pessoas.

Kéfera

Kéfera integra o elenco de “Ninguém Tá Olhando”, que foi cancelada após uma temporada. Na segunda-feira (23), a série original da Netflix ganhou o Emmy Internacional na categoria “Melhor Comédia”.

A atriz ficou conhecida por conta do seu canal do YouTube, mas o encerrou após 10 anos. Seu último trabalho na Globo foi em “Espelho da Vida”, em 2018.