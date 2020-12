De Marquezine a Suita: veja mudanças de visual das famosas em 2020

Ano novo, cabelo novo. Quer passar por uma transformação para entrar em 2021 com astral melhor? Que tal se inspirar nas mudanças de visual que as famosas fizeram ao longo de 2020? Tem “morena iluminada”, platinada, ruiva, além de cortes tendências, como long bob, shaggy hair e blunt cut.

Quais famosas fizeram mudança de visual em 2020?

Deborah Secco repaginou o look nesta semana. Trocou o cabelão claro pelo castanho na altura dos ombros. Antes com curtinho no queixo, Bruna Marquezine investiu em shaggy hair, que é uma boa pedida para quem está em fase de transição capilar. Tem ainda os cabelos de Manu Gavassi, Larissa Manoela, Giovanna Antonelli e Andressa Suita. Inspire-se:

Deborah Secco

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Aquela regra: fim de novela e a gente saindo da personagem… Mudei!”, escreveu Deborah Secco. Após terminar as gravações de “Salve-se Quem Puder”, passou a tesoura e trocou a coloração. Exibe long bob (corte na altura dos ombros) castanho.

Bruna Marquezine – mudança de visual das famosas

Depois de três anos de transição capilar e cabelos curtinhos na altura do queixo, Bruna Marquezine investiu em shaggy hair, uma das tendências para 2021. Feito com camadas e graduações, deixa os fios com leve ar “bagunçado” e volumosos.

“Perfeito para quem está em transição capilar, porque suas camadas desfiadas eliminam rapidamente químicas antigas. Sim, fizemos transição! Bruna Marquezine é a mais nova cacheada na área! Fica lindo liso e ondulado. Mais uma vez pergunto, quem disse que cabelo cacheado não pode ter franja? Pode sim”, escreveu o hair stylist Tiago Parente.

Larissa Manoela

Mais uma mudança de visual das famosas. Em outubro, Larissa Manoela se despediu dos cabelos longos e loiros. Ficou ruiva e passou a exibir blunt cut, corte com os fios retos, acima dos ombros. “Estou muito feliz com essa transformação. É a primeira vez que mudo de forma tão radical.” A transformação é assinada pelo hair stylist João Bosco.

Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli passou a exibir novo visual em outubro “Cabelo novo, novidade, cor nova, alegria , nova mudança!”, escreveu em seu Instagram. Adotou o estilo “morena iluminada” para personagem da próxima novela das 19h. Antes, estava com madeixas castanhas pouco abaixo dos ombros.

Manu Gavassi – mudança de visual das famosas

No BBB, Manu Gavassi chamou atenção com blunt cut castanho. Em agosto, radicalizou ao platinar os fios.

Andressa Suita

Após se separar do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita resolveu passar por uma transformação no visual. Deixou para trás os fios iluminados e está morena.

“Acredite no poder da mudança… Confie, siga em frente… Sabe porque?! O melhor ainda está por vir… Seja você sua melhor versão”, escreveu em seu Instagram.

A modelo mudou a cor das madeixas com Mario Henrique, embaixador internacional da Truss Hair, no começo de novembro. No vídeo, estão cerca de quatro dedos abaixo dos ombros e onduladas.

“Ela apostou na mudança e nós valorizamos o que ela tem de mais sensacional. Um novo visual ainda mais poderoso para ela arrasar e viver seu melhor momento”, declarou a marca em seu Instagram.