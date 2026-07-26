Celebridades

Mariana Maffeis: filha de Ana Maria Braga pede medida protetiva contra ex-marido

Mariana Maffeis e Badarik González estão separados há cerca de dois meses

Escrito por Anny Malagolini
filha de Ana Maria Braga pede medida protetiva Mariana Maffeis - Foto: redes sociais
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A empresária Mariana Maffeis, 43 anos, filha de Ana Maria Braga, pediu uma medida protetiva contra o ex-marido, o professor de ioga Badarik González. O caso ganhou repercussão depois que González publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece chorando e afirma não ser criminoso.

Quem é Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga?

Apesar de ser filha de uma das apresentadoras mais conhecidas do Brasil, Mariana Maffeis sempre manteve uma rotina distante dos holofotes. Diferentemente da mãe, ela optou por uma vida mais reservada, ligada à família, ao campo e a temas relacionados ao bem-estar.

Mariana e González, que têm dois filhos, estão separados há cerca de dois meses e passaram a tratar questões relacionadas ao fim do relacionamento por meio de advogados. O caso veio a público depois que Badarik fez uma transmissão nas redes sociais em que apareceu emocionado ao falar sobre a decisão judicial. O colombiano afirmou que não é criminoso, negou ter cometido agressões e disse sentir falta dos filhos.

Durante o desabafo, o professor de ioga declarou que sempre esteve presente na criação das crianças e questionou o afastamento determinado pela medida.

Antes da repercussão da medida protetiva, Mariana havia comentado o término do casamento em um vídeo publicado na internet. A empresária afirmou que percebeu que não poderia mais manter Badarik como companheiro e descreveu o momento como uma decisão difícil, mas necessária.

Até o momento, Ana Maria Braga não se pronunciou publicamente sobre a situação envolvendo a filha. A apresentadora costuma preservar a exposição da família e raramente comenta questões pessoais dos filhos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Quem é o namorado de Ivete Sangalo

Quem é o namorado de Ivete Sangalo? Cantora vive novo amor

filho de ivete sangalo idade

Filho de Ivete Sangalo impressiona com físico aos 16 anos de idade

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga

Quem é a Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga que expôs divórcio

idade de Mariana Ximenes

Qual a idade de Mariana Ximenes? Atriz chama atenção pela aparência

Quanto ganha uma mesária, função que Pietra Bertolazzi foi inscrita?

Quanto ganha uma mesária, função que Pietra Bertolazzi foi inscrita?

pietra influenciadora bts

Quem é Pietra Bertolazzi, influencer inscrita como mesária por fãs do BTS

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes