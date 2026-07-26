Mariana Maffeis: filha de Ana Maria Braga pede medida protetiva contra ex-marido

Mariana Maffeis e Badarik González estão separados há cerca de dois meses

A empresária Mariana Maffeis, 43 anos, filha de Ana Maria Braga, pediu uma medida protetiva contra o ex-marido, o professor de ioga Badarik González. O caso ganhou repercussão depois que González publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece chorando e afirma não ser criminoso.

Quem é Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga?

Apesar de ser filha de uma das apresentadoras mais conhecidas do Brasil, Mariana Maffeis sempre manteve uma rotina distante dos holofotes. Diferentemente da mãe, ela optou por uma vida mais reservada, ligada à família, ao campo e a temas relacionados ao bem-estar.

Mariana e González, que têm dois filhos, estão separados há cerca de dois meses e passaram a tratar questões relacionadas ao fim do relacionamento por meio de advogados. O caso veio a público depois que Badarik fez uma transmissão nas redes sociais em que apareceu emocionado ao falar sobre a decisão judicial. O colombiano afirmou que não é criminoso, negou ter cometido agressões e disse sentir falta dos filhos.

Durante o desabafo, o professor de ioga declarou que sempre esteve presente na criação das crianças e questionou o afastamento determinado pela medida.

Antes da repercussão da medida protetiva, Mariana havia comentado o término do casamento em um vídeo publicado na internet. A empresária afirmou que percebeu que não poderia mais manter Badarik como companheiro e descreveu o momento como uma decisão difícil, mas necessária.

Até o momento, Ana Maria Braga não se pronunciou publicamente sobre a situação envolvendo a filha. A apresentadora costuma preservar a exposição da família e raramente comenta questões pessoais dos filhos.