Celebridades

Qual a idade de Mariana Ximenes? Atriz chama atenção pela aparência

Atriz está brilhando em Quem Ama Cuida, novela do horário nobre

Escrito por Anny Malagolini
idade de Mariana Ximenes Dora (Mariana Ximenes) na novela 'Quem ama cuida' — Mariana Ximenes como Dora - Foto: Beatriz Damy/Rede Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Mariana Ximenes é um dos grandes destaques da televisão brasileira e voltou a conquistar o público com sua atuação em “Quem Ama Cuida”. Aos 45 anos, a atriz chama atenção não apenas pelo talento, mas também pela beleza, elegância e pela fase de sucesso que vive na carreira.

Nascida em 26 de abril de 1981, Mariana Ximenes construiu uma trajetória marcada por personagens de diferentes estilos, mostrando versatilidade ao longo de mais de duas décadas na TV. Atualmente, ela interpreta Dora na novela das nove da Globo, uma personagem que ganhou força na trama e passou a ser um dos assuntos mais comentados entre os telespectadores.

Inicialmente vista como uma personagem com pouca presença na história, Dora cresceu conforme seus conflitos foram apresentados. A atuação de Mariana deu novas camadas à dondoca, que deixou de ser apenas uma mulher da alta sociedade para se tornar uma figura cheia de dilemas, desejos e contradições.

Na novela, Dora é casada com Ademir (Dan Stulbach), mas começa a questionar as atitudes do marido ao descobrir detalhes sobre seu envolvimento na condenação injusta de Adriana (Leticia Colin). O desgaste da relação abre espaço para uma nova fase da personagem.

O envolvimento com André (Henrique Barreira), sobrinho de Ademir, aumenta ainda mais o drama de Dora. A aproximação entre os dois transforma a personagem em uma das figuras mais complexas da trama, permitindo que Mariana explore sentimentos como culpa, desejo e fragilidade.

Além dos momentos dramáticos, Dora também revela o lado mais leve da atriz nas cenas com as amigas Fábia (Flávia Alessandra), Silvana (Belize Pombal) e Carmita (Deborah Evelyn). A mistura entre humor e emoção é um dos pontos que fizeram a personagem conquistar o público.

Aos 45 anos, Mariana Ximenes segue sendo lembrada como uma das atrizes mais admiradas da televisão brasileira. O reconhecimento pela fase atual veio acompanhado de elogios dos fãs, que destacam sua presença em cena e a forma como continua se reinventando em novos papéis.

Com Dora em “Quem Ama Cuida”, Mariana prova mais uma vez por que se mantém como um dos nomes mais fortes da dramaturgia nacional.

Trajetória de Mariana Ximenes

Pouca gente lembra, mas Mariana Ximenes esteve no começo da carreira em um dos momentos mais marcantes da música brasileira dos anos 1990. Antes de virar um dos grandes nomes da dramaturgia, ela participou do clipe de “Anna Júlia”, sucesso da banda Los Hermanos.

Na época, a atriz ainda construía seu espaço na televisão e nem imaginava que, anos depois, seria lembrada por personagens que entrariam para a história das novelas.

Mariana conquistou o público em papéis românticos, mas foi quando aceitou viver personagens mais complexos que mostrou toda sua versatilidade.

Em “Chocolate com Pimenta”, como Ana Francisca, viveu uma das mocinhas mais queridas da TV. Já em “Passione”, surpreendeu ao interpretar Clara, uma vilã capaz de manipular todos ao seu redor e que dividiu opiniões entre os telespectadores. A personagem marcou uma virada na carreira da atriz e mostrou que ela também tinha espaço entre as grandes antagonistas da dramaturgia.

Principais personagens de Mariana Ximenes em novelas e séries:

AnoNovela / produçãoPersonagem de Mariana XimenesObservação
1998Fascinação (SBT)EmíliaEstreia em novelas
2000Uga Uga (Globo)BiondaA patricinha marcou a primeira grande popularidade da atriz
2001As Filhas da Mãe (Globo)DorinhaPrimeira novela de Sílvio de Abreu com Mariana no elenco
2003Chocolate com Pimenta (Globo)Ana FranciscaUma das personagens mais famosas da carreira; a mocinha que sofre nas mãos de Olga e volta rica para se vingar
2003A Casa das Sete Mulheres (Globo)ManuelaMinissérie histórica baseada na obra de Leticia Wierzchowski
2005América (Globo)RaíssaJovem que enfrenta conflitos familiares e amorosos
2006Cobras & Lagartos (Globo)BelProtagonista da trama ao lado de Leonardo (Daniel de Oliveira)
2008A Favorita (Globo)Lara FontiniHerdeira dividida entre Flora e Donatela, em uma das novelas de maior repercussão da época
2010Passione (Globo)Clara MedeirosVilã ambiciosa que marcou uma nova fase da atriz
2012Guerra dos Sexos (Globo)Juliana Alcântara Pereira BarretoJovem executiva na releitura do clássico de 1983
2014Joia Rara (Globo)Aurora LincolnAtriz de teatro que vive um romance com Davi
2016Haja Coração (Globo)TancinhaParticipação especial como a personagem que ficou famosa na versão de “Sassaricando”
2016Supermax (Globo)SabrinaSérie de suspense da Globo
2021Nos Tempos do Imperador (Globo)Luísa, Condessa de BarralPersonagem histórica envolvida com Dom Pedro II
2023Amor Perfeito (Globo)Gilda RubiãoVilã elegante e manipuladora que ganhou destaque na novela das seis
2026Quem Ama Cuida (Globo)DoraMulher sofisticada e controversa que vive um relacionamento proibido

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Quanto ganha uma mesária, função que Pietra Bertolazzi foi inscrita?

Quanto ganha uma mesária, função que Pietra Bertolazzi foi inscrita?

pietra influenciadora bts

Quem é Pietra Bertolazzi, influencer inscrita como mesária por fãs do BTS

ana carolina preta gil

Ana Carolina e Preta Gil já namoraram? Documentário resgata antiga paixão

Kanalha: saiba quem foi o último namorado de Preta Gil

Kanalha: saiba quem foi o último namorado de Preta Gil

Quem é Cartolouco? Ex-namoradas denunciam agressão

Quem é Cartolouco? Ex-namoradas denunciam agressão

Namorada de Rebeca Andrade

Quem é a namorada de Rebeca Andrade? Atleta assume romance

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes