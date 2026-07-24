Qual a idade de Mariana Ximenes? Atriz chama atenção pela aparência

Mariana Ximenes é um dos grandes destaques da televisão brasileira e voltou a conquistar o público com sua atuação em “Quem Ama Cuida”. Aos 45 anos, a atriz chama atenção não apenas pelo talento, mas também pela beleza, elegância e pela fase de sucesso que vive na carreira.

Nascida em 26 de abril de 1981, Mariana Ximenes construiu uma trajetória marcada por personagens de diferentes estilos, mostrando versatilidade ao longo de mais de duas décadas na TV. Atualmente, ela interpreta Dora na novela das nove da Globo, uma personagem que ganhou força na trama e passou a ser um dos assuntos mais comentados entre os telespectadores.

Inicialmente vista como uma personagem com pouca presença na história, Dora cresceu conforme seus conflitos foram apresentados. A atuação de Mariana deu novas camadas à dondoca, que deixou de ser apenas uma mulher da alta sociedade para se tornar uma figura cheia de dilemas, desejos e contradições.

Na novela, Dora é casada com Ademir (Dan Stulbach), mas começa a questionar as atitudes do marido ao descobrir detalhes sobre seu envolvimento na condenação injusta de Adriana (Leticia Colin). O desgaste da relação abre espaço para uma nova fase da personagem.

O envolvimento com André (Henrique Barreira), sobrinho de Ademir, aumenta ainda mais o drama de Dora. A aproximação entre os dois transforma a personagem em uma das figuras mais complexas da trama, permitindo que Mariana explore sentimentos como culpa, desejo e fragilidade.

Além dos momentos dramáticos, Dora também revela o lado mais leve da atriz nas cenas com as amigas Fábia (Flávia Alessandra), Silvana (Belize Pombal) e Carmita (Deborah Evelyn). A mistura entre humor e emoção é um dos pontos que fizeram a personagem conquistar o público.

Aos 45 anos, Mariana Ximenes segue sendo lembrada como uma das atrizes mais admiradas da televisão brasileira. O reconhecimento pela fase atual veio acompanhado de elogios dos fãs, que destacam sua presença em cena e a forma como continua se reinventando em novos papéis.

Com Dora em “Quem Ama Cuida”, Mariana prova mais uma vez por que se mantém como um dos nomes mais fortes da dramaturgia nacional.

Trajetória de Mariana Ximenes

Pouca gente lembra, mas Mariana Ximenes esteve no começo da carreira em um dos momentos mais marcantes da música brasileira dos anos 1990. Antes de virar um dos grandes nomes da dramaturgia, ela participou do clipe de “Anna Júlia”, sucesso da banda Los Hermanos.

Na época, a atriz ainda construía seu espaço na televisão e nem imaginava que, anos depois, seria lembrada por personagens que entrariam para a história das novelas.

Mariana conquistou o público em papéis românticos, mas foi quando aceitou viver personagens mais complexos que mostrou toda sua versatilidade.

Em “Chocolate com Pimenta”, como Ana Francisca, viveu uma das mocinhas mais queridas da TV. Já em “Passione”, surpreendeu ao interpretar Clara, uma vilã capaz de manipular todos ao seu redor e que dividiu opiniões entre os telespectadores. A personagem marcou uma virada na carreira da atriz e mostrou que ela também tinha espaço entre as grandes antagonistas da dramaturgia.

Principais personagens de Mariana Ximenes em novelas e séries: