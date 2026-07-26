Celebridades

Quem é o namorado de Ivete Sangalo? Cantora vive novo amor

Cantora terminou casamento com Daniel Cardy em 2025

Escrito por Anny Malagolini
Quem é o namorado de Ivete Sangalo Ivete e Tiago - Foto: Globo/Redes Sociais
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Ivete Sangalo, de 54 anos, voltou a chamar atenção fora dos palcos após aparecer acompanhada do empresário Tiago Maia durante sua chegada ao Fortal 2026, em Fortaleza (CE), neste sábado (25). A presença dos dois juntos no evento reforçou os rumores de um possível novo relacionamento da cantora.

Sorridente, Ivete desembarcou para o compromisso profissional e acenou para os fãs. Tiago Maia apareceu logo atrás da artista. A cantora é uma das principais atrações do segundo dia do festival, um dos eventos mais tradicionais do calendário musical brasileiro.

Apesar das aparições públicas, Ivete e Tiago ainda não confirmaram oficialmente o namoro.

Quem é Tiago Maia, apontado como novo amor de Ivete Sangalo?

Discreto nas redes sociais, Tiago Maia é empresário e atua nos bastidores do mercado de entretenimento. Ele mantém um perfil reservado e costuma compartilhar poucos detalhes da vida pessoal.

O empresário é sócio da Super Sounds, produtora ligada ao setor de eventos, shows e turnês. A empresa também está relacionada ao projeto “Clareou”, iniciativa de samba liderada por Ivete Sangalo.

Antes de atuar no segmento de entretenimento, Tiago teve passagem por diferentes áreas profissionais. Ele já trabalhou como executivo de contas na Trip Editora e ocupou cargos de liderança em empresas como Latam e RBS. Também foi CEO do Grupo Novo Brasil, onde participou de projetos voltados para eventos e expansão comercial.

Os rumores sobre um possível romance começaram a ganhar força após registros dos dois juntos em diferentes momentos. Ivete e Tiago já foram vistos em clima de proximidade durante viagens, passeios e eventos. No início do mês, os dois foram fotografados aos beijos durante um show do cantor Belo na Arena Brasileira do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O empresário também acompanhou a cantora em outros compromissos, incluindo momentos durante o Carnaval e encontros fora dos holofotes.

O possível novo relacionamento acontece após o fim do casamento de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady. Os dois anunciaram a separação em novembro de 2025, após cerca de 17 anos juntos. Do relacionamento nasceram três filhos: Marcelo, Helena e Marina.

Desde então, a cantora tem mantido a vida pessoal mais reservada, embora tenha sido vista ao lado de Tiago Maia em algumas ocasiões.

Na vida pessoal, Tiago Maia também já teve um relacionamento longo e é pai de dois filhos. Assim como Ivete, ele costuma manter a família longe da exposição pública.

A assessoria da cantora já informou anteriormente que Ivete compartilha apenas aquilo que se sente confortável em dividir com os fãs, sem comentar detalhes sobre sua vida amorosa.

Enquanto o casal não confirma oficialmente a relação, as aparições públicas continuam alimentando a curiosidade dos fãs sobre uma nova fase na vida da cantora.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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