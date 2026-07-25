Celebridades

Filho de Ivete Sangalo impressiona com físico aos 16 anos de idade

Marcelo é o filho mais velho de Ivete Sangalo

Escrito por Anny Malagolini
filho de ivete sangalo idade Marcelo Sangalo - Foto: redes sociais
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Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo, chamou atenção nas redes sociais nesta semana ao aparecer com o físico mais definido aos 16 anos. A imagem do jovem viralizou entre os seguidores e gerou comentários sobre sua evolução nos treinos.

Praticante de jiu-jítsu, o jovem recebeu elogios da própria mãe. Ivete comentou a publicação com uma declaração carinhosa: “Meu gigante”.

A repercussão aumentou depois que alguns internautas questionaram se o adolescente fazia uso de anabolizantes. O pai do jovem, o nutricionista Daniel Cady, negou a possibilidade e afirmou que a imagem compartilhada havia sido editada com inteligência artificial. “Vocês acreditam em tudo, né?”, escreveu Daniel ao responder uma pergunta de um seguidor.

Marcelo Sangalo pratica jiu-jítsu e acompanha rotina fitness

O jovem costuma compartilhar momentos dos treinos nas redes sociais, principalmente registros no tatame. Marcelo também já apareceu praticando o esporte ao lado dos pais.

Ivete Sangalo também é adepta do jiu-jítsu e já publicou fotos treinando com o filho e Daniel Cady.

Além do esporte, Marcelo também segue os passos da família na música. O adolescente é percussionista e já participou de apresentações ao lado da mãe, sendo elogiado por nomes da música brasileira.

Marcelo é o primeiro filho de Ivete Sangalo com Daniel Cady. O ex-casal também é pai das gêmeas Helena e Marina, nascidas em 2018.

Enquanto Marcelo aparece com mais frequência nas redes sociais, as meninas têm uma exposição mais discreta, embora também participem de alguns momentos compartilhados pela cantora.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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