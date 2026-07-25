Filho de Ivete Sangalo impressiona com físico aos 16 anos de idade
Marcelo é o filho mais velho de Ivete Sangalo
Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo, chamou atenção nas redes sociais nesta semana ao aparecer com o físico mais definido aos 16 anos. A imagem do jovem viralizou entre os seguidores e gerou comentários sobre sua evolução nos treinos.
Praticante de jiu-jítsu, o jovem recebeu elogios da própria mãe. Ivete comentou a publicação com uma declaração carinhosa: “Meu gigante”.
A repercussão aumentou depois que alguns internautas questionaram se o adolescente fazia uso de anabolizantes. O pai do jovem, o nutricionista Daniel Cady, negou a possibilidade e afirmou que a imagem compartilhada havia sido editada com inteligência artificial. “Vocês acreditam em tudo, né?”, escreveu Daniel ao responder uma pergunta de um seguidor.
Marcelo Sangalo pratica jiu-jítsu e acompanha rotina fitness
O jovem costuma compartilhar momentos dos treinos nas redes sociais, principalmente registros no tatame. Marcelo também já apareceu praticando o esporte ao lado dos pais.
Ivete Sangalo também é adepta do jiu-jítsu e já publicou fotos treinando com o filho e Daniel Cady.
Além do esporte, Marcelo também segue os passos da família na música. O adolescente é percussionista e já participou de apresentações ao lado da mãe, sendo elogiado por nomes da música brasileira.
Marcelo é o primeiro filho de Ivete Sangalo com Daniel Cady. O ex-casal também é pai das gêmeas Helena e Marina, nascidas em 2018.
Enquanto Marcelo aparece com mais frequência nas redes sociais, as meninas têm uma exposição mais discreta, embora também participem de alguns momentos compartilhados pela cantora.