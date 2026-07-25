Marcelo é o filho mais velho de Ivete Sangalo

Filho de Ivete Sangalo impressiona com físico aos 16 anos de idade

Filho de Ivete Sangalo impressiona com físico aos 16 anos de idade

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo, chamou atenção nas redes sociais nesta semana ao aparecer com o físico mais definido aos 16 anos. A imagem do jovem viralizou entre os seguidores e gerou comentários sobre sua evolução nos treinos.

Praticante de jiu-jítsu, o jovem recebeu elogios da própria mãe. Ivete comentou a publicação com uma declaração carinhosa: “Meu gigante”.

A repercussão aumentou depois que alguns internautas questionaram se o adolescente fazia uso de anabolizantes. O pai do jovem, o nutricionista Daniel Cady, negou a possibilidade e afirmou que a imagem compartilhada havia sido editada com inteligência artificial. “Vocês acreditam em tudo, né?”, escreveu Daniel ao responder uma pergunta de um seguidor.

Marcelo Sangalo pratica jiu-jítsu e acompanha rotina fitness

O jovem costuma compartilhar momentos dos treinos nas redes sociais, principalmente registros no tatame. Marcelo também já apareceu praticando o esporte ao lado dos pais.

Ivete Sangalo também é adepta do jiu-jítsu e já publicou fotos treinando com o filho e Daniel Cady.

Além do esporte, Marcelo também segue os passos da família na música. O adolescente é percussionista e já participou de apresentações ao lado da mãe, sendo elogiado por nomes da música brasileira.

Marcelo é o primeiro filho de Ivete Sangalo com Daniel Cady. O ex-casal também é pai das gêmeas Helena e Marina, nascidas em 2018.

Enquanto Marcelo aparece com mais frequência nas redes sociais, as meninas têm uma exposição mais discreta, embora também participem de alguns momentos compartilhados pela cantora.