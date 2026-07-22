Quem é Pietra Bertolazzi, influencer inscrita como mesária por fãs do BTS

A influenciadora Pietra Bertolazzi voltou ao centro das discussões nas redes sociais nesta quarta-feira (22), após afirmar que teve dados pessoais vazados e foi alvo de uma série de ataques de fãs do grupo sul-coreano BTS. A reação ocorreu depois que ela criticou a apresentação da banda na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Entre as ações atribuídas aos admiradores do grupo, internautas afirmaram tê-la inscrito como mesária das eleições em diferentes estados e até solicitado sua filiação ao PT como forma de retaliação.

Quem é Pietra Bertolazzi?

Pietra Bertolazzi, de 40 anos, é influenciadora digital, empresária e criadora de conteúdo voltado para religião, comportamento e valores conservadores. Em seu site oficial, ela se apresenta como mãe de uma menina, católica apostólica romana e fundadora dos projetos Desafio dos 3 Pilares, Formação Raízes da Verdade e Doutrina Zero, voltados à formação religiosa feminina.

Ela também informa ter sido diretora do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), onde desenvolveu projetos de filantropia em parceria com secretarias estaduais, além de instituições como o Instituto do Câncer de São Paulo e o programa SOS Mulher.

Antes de concentrar sua atuação nas redes sociais, Pietra foi comentarista política e debatedora da Jovem Pan. Formada em Moda, trabalhou na área antes de seguir carreira como DJ de música eletrônica, apresentando-se em grandes eventos pelo país.

Em entrevistas, contou que decidiu abandonar a carreira artística após engravidar da filha Stella, nascida em 2018. A partir desse período, passou a atuar no terceiro setor e, posteriormente, integrou a equipe do então secretário Filipe Sabará durante o governo João Doria, em São Paulo.

Nos últimos anos, Pietra ganhou notoriedade por defender pautas conservadoras ligadas à política, religião e comportamento. Ela viralizou ao publicar vídeos criticando o feminismo e o voto feminino, além de defender uma organização social baseada em princípios monárquicos e católicos.

A influenciadora também afirma já ter perdido perfis nas redes sociais em outras ocasiões após sofrer denúncias em massa e ataques virtuais.

O que aconteceu com os fãs do BTS?

A nova polêmica começou após Pietra comentar a apresentação do BTS na final da Copa do Mundo. Em uma publicação, ela afirmou que o grupo era formado por “homens afeminados, vaidosos e cheios de caras e bocas” e disse considerar preocupante que os artistas sejam referência para a geração atual.

As declarações provocaram forte reação entre fãs da banda, conhecidos como ARMY. Poucas horas depois, a influenciadora relatou que teve dados pessoais expostos na internet e restringiu o acesso ao seu perfil no Instagram.

Nas redes sociais, diversos usuários passaram a compartilhar publicações afirmando que utilizaram as informações pessoais de Pietra para cadastrá-la como mesária das eleições em diferentes estados e até solicitar sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), em uma ação apresentada pelos próprios internautas como uma forma de “vingança”. Não há confirmação oficial de que esses cadastros tenham sido efetivados.

Até o momento, Pietra Bertolazzi não informou se registrou boletim de ocorrência ou se pretende adotar medidas judiciais em relação ao caso.