Quem é a Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga que expôs divórcio

Mariana Maffeis, de 43 anos, é filha mais velha de Ana Maria Braga e voltou a chamar atenção após publicar um vídeo em que falou pela primeira vez sobre o fim de seu segundo casamento. Professora de yoga, ela afirmou que decidiu encerrar a relação após perceber falta de parceria e um processo de “acomodação” do ex-companheiro.

Quem é Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga?

Mariana Maffeis é professora de yoga e segue a filosofia Vedanta, uma das tradições espirituais mais antigas da Índia, baseada no autoconhecimento e nos ensinamentos dos Vedas. Apesar de ser filha de uma das apresentadoras mais famosas da televisão brasileira, Mariana construiu uma trajetória distante dos holofotes. Ela vive no interior de São Paulo, onde adotou uma rotina ligada à espiritualidade, à sustentabilidade e à criação dos filhos longe da agitação dos grandes centros.

Ela é mãe de três filhos: Joana, de 12 anos, Maria, de 8 anos, e Varuna, de 2 anos. A filha de Ana Maria Braga ficou conhecida por compartilhar nas redes sociais detalhes de seu estilo de vida mais simples, com foco em práticas naturais, alimentação saudável e conexão com a natureza.

Em 2020, Mariana deixou o bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e se mudou com a família para uma área rural de Botucatu, no interior paulista. A mudança aconteceu antes da chegada das filhas à pré-adolescência e, segundo ela, foi motivada pelo desejo de oferecer uma infância mais próxima da natureza.

Em entrevista à revista Quem, em 2021, Mariana explicou que a decisão também teve relação com escolhas ecológicas e com a busca por uma alimentação mais próxima da produção de alimentos orgânicos.

“Resolvemos nos mudar para o interior para estarmos mais próximos de onde são produzidos os alimentos, também pela oferta de alimentos orgânicos produzidos localmente. Então essa coisa de sair do grande centro urbano foi uma decisão ecológica e política”, afirmou na ocasião.

Outro fator que influenciou a escolha pelo interior foi a possibilidade de criar vacas. Segundo Mariana, dentro da tradição do yoga, cuidar desses animais é considerado uma missão de vida.

Adepta do veganismo, Mariana Maffeis mantém uma rotina baseada em hábitos sustentáveis. Ela cultiva ervas para consumo da família, pratica compostagem, utiliza produtos naturais e segue o conceito de slow fashion, movimento que incentiva o consumo consciente e se opõe à produção acelerada da indústria da moda.

A filha de Ana Maria Braga também contou que evita cosméticos convencionais, dando preferência a óleos essenciais e produtos naturais, como xampus sólidos. Ela ainda revelou que preserva roupas antigas e mantém peças no guarda-roupa há anos, mesmo após as três gestações.

Além do conteúdo sobre yoga e espiritualidade, Mariana compartilha momentos da rotina familiar com seus seguidores nas redes sociais.

Mariana Maffeis fala sobre fim do casamento

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube no fim de julho de 2026, Mariana Maffeis revelou detalhes sobre o término do segundo casamento. Ela contou que a decisão de se separar aconteceu após um longo período de reflexão e após perceber que não havia mais a parceria que considerava necessária para manter a relação.

O casamento com o instrutor de yoga colombiano Badarik González chegou ao fim após seis anos. Durante o desabafo, Mariana afirmou que identificou um padrão de comportamento em relacionamentos anteriores, em que os companheiros acabavam se acomodando diante das facilidades oferecidas ao lado dela.

“Eu percebi que realmente não poderia mais tê-lo como companheiro. Infelizmente havia se apresentado um processo de acomodação da pessoa em si, com as facilidades que encontrou ao meu lado”, declarou.

Além de comentar sobre a separação, Mariana revelou que enfrenta uma nova questão envolvendo o ex-marido. Segundo ela, ele pediu que os filhos do casal não apareçam mais nos vídeos publicados por ela no YouTube, onde costuma mostrar a rotina da família, receitas de culinária indiana e conteúdos relacionados ao yoga.

Ana Maria Braga tem outros filhos?

Além de Mariana Maffeis, Ana Maria Braga também é mãe de Pedro Maffei, de 39 anos. Os dois são filhos da apresentadora com o economista Eduardo Carvalho, com quem ela foi casada entre 1980 e 1992.

Pedro mantém uma vida mais discreta e trabalha como diretor de fotografia, enquanto Mariana, mesmo escolhendo uma rotina mais reservada no interior, mantém presença nas redes sociais, onde divide aspectos de sua filosofia de vida, maternidade e práticas relacionadas ao yoga.