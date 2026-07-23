Quanto ganha uma mesária, função que Pietra Bertolazzi foi inscrita?

A influenciadora Pietra Bertolazzi virou assunto nas redes sociais nesta semana depois que fãs do BTS afirmaram tê-la inscrito como mesária nas eleições de 2026. A repercussão levantou dúvidas sobre quanto recebe quem exerce a função, quais são os benefícios oferecidos pela Justiça Eleitoral e como funciona a convocação para trabalhar no dia da votação.

Quanto ganha uma mesária nas eleições?

Mesários e mesárias não recebem salário pelo trabalho prestado à Justiça Eleitoral. Para as eleições de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu um auxílio-alimentação de R$ 65 para os convocados, conforme a Portaria TSE nº 86, de 28 de fevereiro de 2025. O valor substitui os R$ 60 adotados no exercício anterior.

Além do auxílio, o mesário tem direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia em que ficar à disposição da Justiça Eleitoral, incluindo a participação no treinamento. O benefício não pode causar desconto no salário e deve ser combinado com a empresa ou o órgão onde a pessoa trabalha.

A atuação também pode servir como critério de desempate em concursos públicos, desde que a regra esteja prevista no edital, e contar como atividade complementar em algumas instituições de ensino superior.

A inscrição como mesário voluntário, porém, não garante que a pessoa trabalhará nas eleições. Os nomes passam por análise do cartório eleitoral, e cabe à Justiça Eleitoral fazer a nomeação e enviar a convocação oficial. Para saber se foi convocado, o eleitor deve consultar o aplicativo e-Título, o Autoatendimento Eleitoral ou entrar em contato com seu cartório.

Qual é a função de um mesário?

Os mesários são responsáveis por conduzir o processo de votação dentro de cada seção eleitoral. Entre as principais atribuições estão identificar os eleitores, conferir documentos, organizar a fila e liberar a urna eletrônica para o registro do voto.

Eles também devem garantir o sigilo da votação, entregar o comprovante ao eleitor, registrar eventuais problemas em ata e ajudar no encerramento dos trabalhos. Cada seção conta normalmente com um presidente, dois mesários e um secretário.

O presidente é a maior autoridade dentro da seção e pode solicitar apoio da força pública quando necessário. Os demais integrantes auxiliam na organização do local, substituem o presidente em sua ausência e registram as ocorrências do dia.

Eleitores com mais de 18 anos e em situação regular podem se voluntariar pelo aplicativo e-Título, pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado ou diretamente no cartório eleitoral. Candidatos, parentes próximos de candidatos, integrantes de diretórios partidários com funções executivas, agentes policiais e funcionários da Justiça Eleitoral estão entre os impedidos de exercer a atividade.

Por que Pietra Bertolazzi foi inscrita como mesária?

Fãs do BTS afirmaram nas redes sociais que cadastraram Pietra Bertolazzi como mesária voluntária depois de a influenciadora chamar os integrantes do grupo sul-coreano de “afeminados”. O comentário foi publicado após a apresentação da banda na final da Copa do Mundo de 2026 e provocou revolta entre os chamados Armys.

Segundo publicações compartilhadas nas redes, dados pessoais da influenciadora teriam sido usados para realizar inscrições em diferentes estados. Também circularam alegações de que Pietra teria sido filiada ao PT e cadastrada em listas de publicidade e plataformas digitais. A suposta filiação, no entanto, não foi confirmada pelo partido.

Também não há confirmação de que Pietra tenha sido efetivamente nomeada pela Justiça Eleitoral. O cadastro como voluntária apenas inclui o eleitor em uma lista de interessados; a convocação depende da análise e da necessidade do cartório eleitoral.

Pietra Bertolazzi é influenciadora digital, empresária e ex-comentarista da Jovem Pan. Aos 40 anos, produz conteúdos relacionados a religião, comportamento e pautas conservadoras e reunia cerca de 1,3 milhão de seguidores no Instagram antes de restringir o perfil.

Ela já esteve envolvida em outras controvérsias públicas. Em 2024, foi multada pela Justiça Eleitoral por divulgar uma informação falsa sobre a primeira-dama Janja. Mais recentemente, voltou a repercutir após se declarar contrária ao voto feminino.

Depois das ações atribuídas aos fãs do BTS, Pietra afirmou que teve informações pessoais expostas e anunciou que se afastaria temporariamente das redes sociais. A divulgação indevida de dados, conhecida como doxxing, pode resultar em responsabilização quando envolver práticas como ameaça, perseguição, difamação ou violações da Lei Geral de Proteção de Dados.