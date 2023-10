Já pode? Qual o dia de montar a árvore de Natal em 2023

Já está com vontade decorar a casa para o fim de ano? Apesar da ansiedade para as festas, existe um dia de montar a árvore de Natal, seguindo a tradição do cristianismo. Isso não significa que não se pode começar a decoração antes ou depois, mas para quem segue as convenções, veja a data e comece o planejamento para o 25 de dezembro.

Data de montar árvore de Natal em 2023

De acordo com a tradição, as árvores e decorações de Natal devem ser colocadas no primeiro dia do Advento, que é o quarto domingo antes do Natal. Este ano, isso cai no domingo, 3 de dezembro de 2023 e pode ser feito a qualquer hora do dia.

No calendário da igreja cristã, o Advento é o período de preparação para a celebração do nascimento de Jesus Cristo e também de preparação para a Segunda Vinda de Cristo. Nas igrejas ocidentais, o Advento começa no domingo mais próximo de 30 de novembro ( Dia de Santo André ) e é o início do ano litúrgico.

Mas nos últimos anos, não tem sido incomum que as famílias avancem e dêem as boas-vindas à época festiva mais cedo, com algumas montando suas árvores assim que o Halloween termina!

Outra data comum para montar a árvore de Natal é no dia 1º de dezembro, como uma forma de dar boas-vindas ao mês festivo.

O Dia de São Nicolau, celebrado 6 de dezembro, também é considerada uma época tradicional para a colocação de árvores de Natal na Europa e na América do Norte porque coincide com o Advento, que marca o início do Natal.

Por fim, na véspera de Natal, Muitas pessoas decoram suas árvores e casas com luzes e outras decorações na véspera de Natal . No entanto, comprar uma árvore de Natal na véspera de Natal também pode ser muito movimentado e adicionar estresse adicional às festas de fim de ano.

Certamente, há certas épocas do ano em que montar a árvore de Natal é considerado o melhor. Mas se você não tem tempo para esperar por esses eventos, não se preocupe. Você pode montar sua árvore de Natal quando quiser!

Dicas para a decoração natalina de 2023

Decorar uma árvore de Natal não é tarefa fácil, especialmente para os perfeccionistas entre nós. Mas algumas dicas podem ajudar a deixar a decoração natalina como se tivesse sido feita por um profissional.

1. Afofar os galhos ajuda a deixar sua árvore de Natal artificial mais cheia e natural. Esta pode ser uma tarefa muito demorada, mas acredite, o resultado final vale a pena. Separe cada galho para que eles se espalhem para cobrir a maior área possível e não hesite em dobrar galhos individuais para preencher as lacunas. Uma árvore com formato adequado é uma visão atraente, por mais minimalistas ou luxuosos que sejam seus enfeites. Mais uma vez, lembre-se de usar luvas e mangas compridas, se possível, para evitar arranhões nas mãos e nos braços.

2. Depois de decidir o tema, selecione uma paleta de cores para dar vida à sua árvore. Por exemplo, para um visual tradicional, mas opulento, opte por uma combinação de cores vermelho e dourado, para uma camada de vibração Scandi em tons de branco e neutros suaves, ou escolha azul e prata para uma estética gelada. Atenha-se a duas (definitivamente não mais que três) cores para manter a aparência contida em vez de desordenada.

Menos é sempre mais, mas afinal é Natal, então acima de tudo, decore sua árvore da maneira que te deixa feliz! O livro de regras de decoração certamente é descontraído na época do Natal, então divirta-se com ele.

3. Comece primeiro com as luzes. Embora as árvores de Natal pré-iluminadas sejam populares e economizem tempo (e dinheiro), você precisará de luzes para árvores de Natal se tiver uma árvore simples.

A primeira e mais importante coisa que você precisa fazer ao decorar sua árvore de Natal é sempre adicionar as luzes primeiro – é mais difícil fazer isso depois de adicionar decorações como enfeites e guirlandas. Enrole as luzes em volta do tronco da árvore de Natal e vá subindo a partir do centro da base da árvore. Continue enrolando as luzes uniformemente em torno dos galhos mais próximos do tronco e, em seguida, teça-as para cima, a partir do meio da copa.

Quando chegar ao topo, desça, arrumando as luzes mais longe nos galhos.

6. Equilibre a decoração. Dadas as muitas decorações para árvores de Natal que você provavelmente verá, tente garantir que tudo esteja bem equilibrado e distribuído ao seu gosto. Organize os enfeites do topo da árvore e depois trabalhe em direção à parte inferior. Dessa forma, você pode verificar facilmente seu design enquanto enfeita sua árvore.

7. Finalize com uma saia de árvore. Muitas vezes esquecida, uma saia para árvore de Natal é o toque final em sua decoração e serve para equilibrar o design geral de sua árvore de Natal. As saias das árvores também têm muitos benefícios, desde cobrir as feias 'pernas', tronco ou suporte de uma árvore, até proteger o chão e os tapetes de quaisquer agulhas de pinheiro caídas (se você tiver uma árvore real).

Quando desmontar a árvore de Natal?

Embora algumas pessoas possam querer derrubar a árvore de Natal quando as celebrações do grande dia terminarem, outras gostam de manter a alegria festiva pelo maior tempo possível. No Cristianismo, a data tradicional para derrubar a árvore de Natal é doze dias depois do Natal que cai no Dia de Reis, em 6 de janeiro.

O dia 6 de janeiro é conhecido como Epifania, Pequeno Natal ou Dia dos Três Reis. Do ponto de vista da tradição religiosa, é o dia em que os Reis Magos (os Três Reis Magos ou os Reis Magos) trouxeram presentes ao menino Jesus, por isso faz sentido para muitos marcar este como o último dia da época do Natal.

E como diz a música, há de fato 12 dias de Natal, sendo o último dia 6 de janeiro. Mas lembre-se: deixar as decorações de Natal depois desta data é considerado um azar.

