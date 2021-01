Lana Condor: descubra os segredos de beleza da atriz

Lana Condor ficou conhecida mundialmente pelo público ao protagonizar o filme original da Netflix, Para Todos Os Garotos Que Já Amei. Assim, ao lado de Noah Centineo, ela conquistou milhares de fãs ao interpretar a jovem Lara Jean. O filme é uma das produções originais de maior sucesso da plataforma de streaming, e desde a sua estreia em 2018, ele já recebeu duas continuações. Ps, Ainda Amo Você, lançado em 2020, e um terceiro filme que estará disponível em 12 de fevereiro.

Mas, além da sua atuação muito delicada, Lana Condor também chama a atenção pela sua pele, que está sempre impecável. A atriz de descendência vietnamita preza muito pelos cuidados com a cútis. Então, em seu canal no YouTube, de vez em quando ela dá dicas de maquiagem e cuidados com a pele.

Você quer saber todos os segredos da pele perfeita de Lana Condor? Segue que a gente te conta:

Lana Condor preza por cuidados externos e internos

Lana Condor acredita que os cuidados com a nossa pele devem ser tanto internos quanto externos. Ou seja, além de fazermos uso de produtos que sejam ideais para o nosso tipo de pele, também devemos praticar esportes e seguir uma alimentação saudável para que nosso organismo funcione perfeitamente.

Autoconhecimento é tudo

A atriz segue uma doutrina de autoconhecimento. Ela diz que é muito importante que a gente tenha uma relação muito próxima com nós mesmos. Assim, ficamos cientes sobre quais são as principais necessidades do nosso corpo, podendo entregar exatamente o que ele precisa.

Rotina de beleza

Lana Condor afirma que manter uma rotina de cuidados com a pele é essencial. Desse modo, ela cumpre à risca um ritual de skincare, algo que aprendeu com a mãe. Além disso, para a atriz, o momento de skincare também é ideal para cuidar da nossa saúde mental. Inclusive, esse é outro segredo dela: cuidar do emocional pode trazer maravilhas para a pele.

Produtos que não podem faltar

Os produtos favoritos de Lana Condor são o protetor solar, e o creme para os olhos. O protetor solar é indispensável, uma vez que evita o câncer de pele, manchas, envelhecimento precoce e lesões. Já o creme para os olhos, é ideal para reduzir inchaços, olheiras, rugas e linhas de expressão, deixando a pele com um aspecto mais jovem e saudável.

Maquiagem

Lana Condor também ama maquiagem, mas confessa que durante a quarentena começou a usar menos, e viu uma mudança significativa em sua pele. No entanto, não precisa deixar de se maquiar, mas é imprescindível que retire toda a maquiagem antes de dormir. Além disso, preparar a pele antes de receber o produto vai fazer toda a diferença.