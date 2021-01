Qual a relação entre Luísa Sonza e Nego do Borel? Saiba mais

A funkeira Luísa Sonza e o cantor Nego do Borel aparentemente não possuem nada em comum. No entanto, o nome Luísa foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (13) devido à polêmica da traição envolvendo Nego do Borel, Duda Reis e Lisa Barcelos. Mas, qual o envolvimento de Luísa Sonza nessa história? Diretamente, nenhum. Só que os internautas começaram a notar semelhanças entre o caso Duda/Nego/Lisa e outro caso envolvendo Luísa, seu ex-marido Whindersson Nunes e o atual namorado Vitão.

Para entender melhor essa história, é preciso relembrar as duas polêmicas, confira:

Nego do Borel, Duda Reis e Lisa Barcelos

Nesta terça-feira (13), uma revelação que abalou a internet foi a seguinte: a youtuber Lisa Barcelos se envolveu com Nego do Borel. Isso, enquanto ele ainda estava em um relacionamento com Duda Reis. Após, Lisa Barcelos confessou a traição e se revelou arrependida, porque se considerava amiga de Duda. Mas, Duda Reis logo se pronunciou dizendo que sentia “nojo” dos dois. Duda ainda se dirigiu aos seus stories para um longo desabafo. Nele, ela revelou outras traições de Nego do Borel. Além disso, ela se emocionou ao lembrar de atitudes abusivas que tinha sofrido ao lado do ex. A atriz relatou que pretende entrar com uma medida preventiva contra Nego: “Temo pela minha vida”, disse ela.

Luísa Sonza, Whindersson Nunes e Vitão

Luísa Sonza assumiu seu relacionamento com o músico Vitão em setembro de 2020. Anteriormente, ela havia sido casada com o youtuber Whindersson Nunes entre 2018 e abril de 2020. Logo após anunciarem que estavam namorando, Luísa e Vitão passaram a receber em suas redes sociais uma enxurrada de críticas. Isso porque, como Vitão era amigo do casal, a união foi considerada por muitos um ato de traição. No entanto, a situação ficou mais séria para Luísa, que teve seu nome depreciado e sofreu incontáveis ataques de ódio. Mesmo após todas as denúncias, todas as partes envolvidas negam que tenha ocorrido qualquer traição.

Por que os internautas estão comparando as duas situações?

Infelizmente, os ataques sofridos por Luísa Sonza revelam um grave nível de machismo nas redes sociais. Mesmo estando solteira, a cantora recebeu inúmeros ataques e julgamentos por conta de suas escolhas amorosas. Já o cantor Nego do Borel teve vários casos de traições, sem falar dos abusos psicológicos a Duda Reis, e não chegou nem perto de receber os mesmo ataques que Luísa. Por isso, a internet ficou indignada com a diferença de reações quando os envolvidos são homens, e quando são mulheres.