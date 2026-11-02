Entenda por que Luma Costa e Marina Ruy Barbosa brigaram

As duas eram amiga há mais de duas décadas

A amizade de mais de 20 anos entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa virou assunto nas redes sociais depois que as duas atrizes deixaram de se seguir no Instagram. O episódio levantou suspeitas sobre um possível rompimento, e uma das hipóteses divulgadas foi a de que diferenças políticas teriam provocado o desentendimento.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa brigaram por política?

A possibilidade de divergências políticas como motivo para o fim da amizade foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a publicação, diferenças de posicionamento sobre questões políticas teriam provocado desgaste na relação das atrizes nas últimas semanas. Sem citar nomes, a atriz compartilhou uma reflexão sobre ego, empatia e dificuldades nas relações pessoais. Na mensagem, ela questionou como a necessidade de ter razão pode acabar prejudicando vínculos afetivos.

“O ego virou protagonista. A empatia, coadjuvante. E as relações, muitas vezes, um cabo de guerra em que importa mais ter razão do que preservar o que realmente tem valor”, escreveu.

A publicação também foi interpretada por seguidores como uma possível indireta em meio à polêmica, mas Marina não confirmou qualquer relação entre o texto e Luma Costa.

Luma Costa, porém, contestou publicamente essa versão. Em comentário na postagem da jornalista, a atriz afirmou que a política não teve relação com o distanciamento e ressaltou que mantém amizades com pessoas que pensam de maneira diferente.

“Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim, e a gente segue se amando e respeitando. Essa inverdade acaba aqui”, declarou.

Outro detalhe que chamou a atenção dos internautas foi uma publicação feita por Marina no sábado (31). Até a manhã desta segunda-feira (2), as atrizes não haviam apresentado uma explicação conjunta sobre o afastamento.

Em meio à repercussão, Gio Ruy Barbosa, mãe de Marina, decidiu se pronunciar em um comentário publicado em uma postagem sobre o assunto. “As duas são bem-sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes! Amo a família dela!”, escreveu.

A manifestação aconteceu nesta segunda-feira (2), depois que o afastamento das artistas ganhou destaque em páginas de celebridades e veículos de imprensa.

Amizade começou na infância e atravessou mais de duas décadas

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa se conheceram em 2004, quando trabalhavam como atrizes mirins na novela Começar de Novo, da TV Globo. A convivência nos bastidores acabou se transformando em uma amizade que ultrapassou o ambiente profissional e aproximou também as famílias.

A relação era tão próxima que Luma foi madrinha do casamento de Marina com o empresário Alexandre Negrão, em 2017. Marina também ocupa um lugar especial na família da amiga: é madrinha de Eduardo, filho caçula de Luma.

As duas já demonstraram apoio público uma à outra em diferentes momentos. Em 2019, por exemplo, Luma defendeu Marina durante a repercussão do caso envolvendo José Loreto. Entre 2020 e 2022, as atrizes também precisaram lidar com rumores de que a amizade havia chegado ao fim.