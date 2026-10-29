Sasha Meneghel está grávida aos 28 anos e Xuxa será avó pela primeira vez

Sasha Meneghel está grávida aos 28 anos e Xuxa será avó pela primeira vez

Sasha Meneghel, de 28 anos, está grávida do primeiro filho com o marido, o cantor João Lucas. A novidade foi anunciada pelo casal nesta quinta-feira (29), em uma publicação nas redes sociais que emocionou seguidores e movimentou a internet. Com a chegada do bebê, Xuxa Meneghel será avó pela primeira vez.

Sasha grávida aos 28 anos de idade

No Instagram, Sasha e João Lucas compartilharam fotos em que aparecem juntos, sorridentes, além de um registro de ultrassom e um momento em que o cantor beija a barriga da mulher. A publicação foi acompanhada por um coração vermelho, sem outros detalhes sobre a gestação.

A notícia rapidamente recebeu milhares de curtidas e comentários de fãs, amigos e personalidades que celebraram a nova fase da família.

“Que venha com muita saúde”, escreveu uma internauta. “Parabéns, queridos”, comentou outra. Também houve mensagens desejando felicidade ao casal e demonstrando carinho pela família.

Em setembro, Xuxa chegou a falar publicamente sobre o desejo de se tornar avó durante um show de sua turnê. Na ocasião, a apresentadora comentou a expectativa de acompanhar a filha e o genro nessa fase e brincou sobre a possibilidade de anunciar a novidade ao público.

O assunto já havia aparecido em outras entrevistas. Em março de 2025, Sasha e João Lucas falaram sobre os planos de aumentar a família e disseram que a maternidade e a paternidade estavam entre os desejos do casal, embora quisessem esperar o momento adequado.

Sasha Meneghel e João Lucas estão juntos desde 2020 e se casaram em maio de 2021. Desde então, os dois compartilham momentos da vida pessoal e profissional, além de trabalharem juntos na marca de moda Mondepars, criada pela estilista.

Até o momento, o casal não divulgou informações sobre o tempo de gestação, a previsão do nascimento ou o sexo do bebê.

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