Celebridades

Mariah Carey descongela e anuncia chegada do Natal; veja o vídeo que viralizou

Mariah Carey se veste de punk rock para dar início ao Natal de 2026.

Escrito por Anny Malagolini
Mariah Carey descongela
Foto: redes sociais
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O Natal chegou mais cedo para os fãs de Mariah Carey. Neste domingo, 1º de novembro de 2026, a cantora americana voltou a protagonizar o tradicional vídeo de seu “descongelamento”, marcando o início da temporada natalina nas redes sociais.

Conhecida como a Rainha do Natal, a artista mantém a brincadeira todos os anos, em uma tradição que virou um dos momentos mais aguardados pelos fãs. A ideia é fazer uma transição entre o Halloween, celebrado em 31 de outubro, e as festas de fim de ano.

Desta vez, Mariah aparece inicialmente caracterizada como uma estrela do rock, com maquiagem, peruca e figurino inspirado no gênero musical. Durante a gravação, ela canta alguns versos nesse estilo até soltar seu tradicional falsete e anunciar: “It’s time” (Chegou a hora, em tradução livre).

A frase marca o retorno de uma das músicas mais conhecidas do período natalino: All I Want for Christmas Is You.

Por que Mariah Carey é considerada a Rainha do Natal?

Lançada em 1994, a música faz parte do álbum Merry Christmas e se transformou em um dos maiores sucessos da carreira da cantora.

O hit ganhou ainda mais força ao longo dos anos e chegou ao primeiro lugar da Billboard Hot 100 em 2019, 25 anos depois de seu lançamento. Desde então, a faixa costuma retornar às primeiras posições das paradas musicais durante a temporada de festas.

O sucesso também se reflete nos ganhos financeiros. Segundo informações publicadas pelo jornal The New York Post, Mariah Carey já arrecadou mais de US$ 60 milhões com a reprodução da música em plataformas de streaming.

Os fãs brasileiros também terão a oportunidade de acompanhar a cantora em apresentações especiais neste mês de novembro.

Mariah Carey tem dois shows confirmados no país: o primeiro será em 17 de novembro, no Nubank Parque, em São Paulo. A segunda apresentação está marcada para 21 de novembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

As apresentações fazem parte da programação natalina da artista, que todos os anos transforma o período de festas em uma verdadeira celebração de sua música mais famosa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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